La sangre del héroe Mika y el bisturí de Fuster elevan a la UD Las Palmas

Del bostezo de El Molinón a la versión 'Súper UD' para desnudar al líder Racing de Santander. El líder vistió de amarillo en la mañana de la sangre de Mika Mármol. El cuadro grancanario, con un doblete de Mika Mármol y otro de Ale García, en 16 minutos exquisitos en el final del primer acto, se deshizo de forma impecable del mejor ataque de la competición. La pizarra de Luis García Fernández fue un reloj suizo, en una fiesta con 21.496 fieles en el Gran Canaria en el pulso bautizado como 'superdomingo'.

El mazazo inicial del tanto de Villalibre, que parece que empuja a Enzo, fue solucionado por el show Mika y un mayestático Manu Fuster. El valenciano puso el balón de dos de los tres tantos y firmó su mejor actuación de su concurso de amarillo. Pejiño, en su banda natural, y Lukovic también ofrecieron un complemento diabólico ante Facu y Pablo Ramón.

Con el de Barbate -por la banda izquierda- y Ale García a pierna natural, la consigna para desarmar al ogro de la competición consistía en asistir a Lukovic por tierra, mar y aire. Al minuto de juego, Pejiño, que fue ovacionado, acarició un balón que pudo terminar en gol. Tarjeta amarilla para Puerta y en un saque lateral al corazón del área, remate solo el trompetista Asier Villalibre para hacer el 0-1 (13').

El exjugador del Alavés y Athletic se deshace de la marca de Enzo con un leve empujón y llega el primer tanto montañés. Con el pulso controlado, un despiste de la zaga provoca el primer bofetón. Turno para la épica y minutos de baile cántabro. Peio Canales maravilla desde la izquierda ante un Viti Rozada exigido. Ale García acude a las ayudas. Tiembla el Gran Canaria y falta sobre Maguette Gueye de Enrique Clemente.

Lo intenta Ale García desde la derecha y el envío lo desbarata Facu. Insiste el niño de oro de Sardina y el saque de esquina termina con un remate muy flojo de Pejiño a los guantes de Ezkeita. Exhibición de Pejiño, que se marcha de tres contrarios, para combinar con Lukovic. El disparo del ariete serbio lo atrapa el arquero montañés. Las Palmas trató de sobreponerse al mazazo del trompetista Villalibre y encontró a un Fuster milimétrico. El asedio 'pío pío' acabó en una falta desde la frontal que la ejecuta Enzo Loiodice y que sale por encima del travesaño.

Efecto redentor de laboratorio

Desde la pizarra mágica de Mossa. Golpeo de Manu Fuster y parece que la acaricia Mika en la acción del 1-1. Y solo 180 segundos después, el 2-1 de nuevo del zaguero catalán. Remate impecable, tras centro de Enrique Clemente, para poner en franquicia a los amarillos. Tras el remate, Mika recibe un cabezazo fortuito de Facu y se quedó tumbado en el césped.

La sangre del héroe, el coraje de un escudo. Minutos de parón y ovación para el '3' que bien merece una renovación de por vida. La UD de Luis García, en dos remates de pizarra y laboratorio, logró fulminar la resistencia del líder. Centro de parabólica de Fuster y García no llega por centímetros. En un añadido eterno de nueve minutos, Las Palmas lució entereza y madurez. Villalibre fue frenado por Barcia y Mika en otro alarde de rigor.

La mejor defensa del campeonato es una garantía de rigor y pegada. En una UD que está divorciada con el gol, dos toneladas de pólvora en 180 segundos. Puro espectáculo. Faltaba la puntilla, Pejiño le pone un balón de oro a Ale García y 3-1 en 55 minutos de puro show. Del 37' al 52', Las Palmas alcanzó la matrícula y explotó la caldera.

Congelar el pulso

El grancanario Arana, Sergio y Suleiman entraron de revulsivo. Luis García se inclinó por Gil y Marvin Park. Michelin fusiló a Dinko, tras una gran acción de Suleiman, y la segunda parte cayó en el tedio. Control de Arana en el aire con el pecho y remata de tijera que despertó el grado de ansiedad. Enzo fue expulsado por doble amarilla y Jesé Rodríguez gozó de unos diez minutos.

Dinko se tiró al suelo y se elevó el suspense. Con Jesé de nueve y seis cambios en la UD, Luis García encontró la fórmula del éxtasis. El 3-1 aplastó al líder, que no fue tal. Aplastado por la furia y despertar del final del primer acto.