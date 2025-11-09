La UD Las Palmas del centro, remate y gol

Centro, remate y gol. Una acción repetida tres veces en 17 minutos y tres puntos que valen oro. Una victoria de altura, la misma que coge la UD Las Palmas al vencer al líder (3-1) tras una remontada de héroes. Le salió todo al cuadro de Luis García ante el Racing de Santander. Sabían que era un partido para cumplir, que tenían que dar el golpe sobre la mesa y que tener el Estadio de Gran Canaria como fortín siempre es un punto a favor. Con 21.400 almas animando en la grada y seguros de sí mismos, los amarillos demostraron que la calidad también la tienen en el juego aéreo.

De un equipo desordenado en los primeros compases de juego, a otro completamente aireado a partir del 30’, cuando empezaron a acosar a un líder que se hundió después de abrir la lata en el marcador. Lo que parecía que iba a ser una tarde de pesadilla se convirtió en un domingo marcado por el éxtasis en una afición que sueña en grande. Y después de varios minutos presionando al rival e intentando hacerle las cosquillas, llegó la recompensa. Centro de Manu Fuster, Mika la roza y gol. Enloquece el Gran Canaria y empieza la remontada mágica.

Los seguidores amarillos no habían terminado de celebrar el empate de Mika cuando la película se volvió a repetir. Centro de Enrique Clemente, Mika salta, cabecea y gol. Misma jugada y un mismo resultado que dejó perplejo a un Racing que en apenas tres minutos vio cómo el partido se le iba de las manos. La UD se vino arriba, la sangre de Mika tras su cabeceo fue la guía y los de Luis García se conjuraron para sentenciar al líder antes del descanso.

La cabeza de Ale y gol para sentenciar

En el minuto final del tiempo de añadido la historia se vuelve a repetir: Ale García corre por la banda, pide el balón y Pejiño se la pone a la altura de la cabeza. El nene de oro cabecea, la empuja y de nuevo gol. Centro remate y gol por tercera vez en un primer tiempo de ensueño.

La sangre en la cabeza de Mika Mármol tras su segundo gol / UD Las Palmas

El segundo tiempo fue un trámite. Un pacto de no agresión y una fiesta en el feudo de Siete Palmas. No pasó nada, salvo que el técnico ovetense dio alas a Jesé Rodríguez, que volvió al verde después de su lesión; Iván Gil, Cristian, Marvin o un Kirianque tuvo algo más de diez minutos para demostrar. También fue la tarde de Edward Cedeño, que disputó su sexto partido con la UD Las Palmas (suma 90’ en total) antes de tener que ausentarse para acudir con su selección a compromisos internacionales.

La táctica de García

Una tarde marcada por el buen hacer de un grupo que demostró corazón, valentía y garra. El trabajo semanal les sirvió y la estrategia ensayada la calcaron a la perfección para batir, de la mejor manera posible, a un líder de 25 puntos frente a los 23 de la UD. La táctica de García era clara: centro, remate y gol tantas veces como se pueda. Lo hicieron en tres ocasiones y disfrutaron del resto. Se dejaron llevar por un ambiente de Primera y sumaron, por segundo partido consecutivo, los tres puntos en casa.

En una maratón que no tiene pausa, el próximo reto amarillo está fijado para el viernes. Una semana corta pero con la adrenalina de haber superado con creces al líder de la clasificación en un partido de altos vuelos para reinar en las alturas. Objetivo seguir invictos a domicilio.