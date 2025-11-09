Así vela armas la UD Las Palmas: pollo, selfies a Jesé y la sonrisa de Herzog por Moleiro

Así vela armas la UD Las Palmas para tumbar al líder. Rostros de concentración, pollo de cena y selfies con Jesé. Cero aficionados. Noche de tranquilidad y unión para afrontar la exigente visita del Racing (13.00 horas) con Luis García, siempre escoltado por José María Angresola ‘Mossa’, de jefe. La expedición de la UD entró por la puerta principal del AC Hotel by Marriott Iberia Las Palmas como aviones (20.42 horas). Tres grupos y directos a la cena, donde les esperaba de plato principal pollo. Un búnker en el que la UD se vio las caras con el equipo de fútbol Fundación Cajasol Sporting de Huelva, que llegaron a la Isla para enfrentarse al Unión Viera; el congreso Neumocan, con especialistas en neumología y cirugía torácica de toda Canarias; un equipo de paracaidistas y otro de hockey femenino del Terrassa que hoy se mide al Taburiente. Lleno absoluto, ruido de maletas, dos monitores de TV y el ascensor como vía de escape antes de la batalla.

Tras la cena de los amarillos, los grupos se separaron y tomaron rumbos diferentes: desde los que decidieron subir a las habitaciones como Ale García, Dinko o Mata, los que salieron a recepción para terminar de ver la disputa entre el Espanyol y el Villarreal de Moleiro como Herzog e Iñaki, o los de la sobremesa, que salieron del comedor al golpito y tomándose su tiempo. Lo más llamativo fue la escena del central tinerfeño al ver que estaban emitiendo el duelo de Moleiro. Sonrisa en el rostro y la decisión de sentarse, con un Cola Cao, a ver el juego de su ex compañero. La alegría por un hermano de sangre amarilla.

Jesé Rodríguez y Jaime Mata entrando al hotel / LP/DLP

Jesé, por su parte, es la novedad en un pulso que debe valerle de reivindicación. También fue el más aclamado a su llegada al hotel, desierto de forofos amarillos. Selfies al ‘10’, brazo al aire, sonrisa y el click que inmortaliza la foto de aquella noche en la que coincidieron con la expedición de la UD. «No lo esperábamos para nada», comenta Paula Estevan, la capitana del Sporting de Huelva. La emoción tampoco la escondieron Alba Quintana, Yanira Morán y Eulalia, futbolistas de la tierra que regresan a la Isla para medirse con el Unión Viera.

Maletas, platos y el silencio

«Realmente es curioso, porque hemos llegado a la vez», comenta Alba. «Vimos que llegaba la guagua pero no nos esperábamos que fueran a pasar la noche en el mismo hotel», indica entre risas. Con Ale como ídolo, prefiere no acercarse a pedirle una foto. Es demasiado friki. Pero nadie les quita la anécdota de dormir bajo el mismo techo que la UD de Jesé, Ale o Barcia. Arvelo y Valentín Pezzolesi, los descartes. En el búnker del hermético Luis García –esconde la lista–, se vacía el hall. Fuga de congresistas y de platos. Paz y silencio. A dormir.