Pejiño despierta y toca a la puerta de Luis García en la UD Las Palmas

De jugador invisible a asistente, y de señalado en la UD Las Palmas a héroe inesperado. Pejiño despierta y toca la puerta de la caseta táctica de Luis García para entrar en el once amarillo. Desde que dio comienzo el presente curso, el de Barbate ha encadenado minutos con suplencias a excepción de los últimos cuatro encuentros —tres de Liga y uno de Copa del Rey— en el que el extremo ha tenido protagonismo en los terrenos de juego. Unos números que se resumen en 9 partidos, 2 asistencias y 323’ de esperanza con su figura como respiro adicional a un equipo que aspira a volver a Primera División la próxima campaña.

Frente al Racing de Santander encadenó su tercera titularidad y firmó uno de sus mejores partidos con la elástica amarilla. El cambio de banda con Ale García le hizo ponerse a prueba y aprobó el examen con un notable. Tuvo como misión centrar balones y su trabajo finalizó con creces: asistió en el tercer gol amarillo para sentenciar al líder en una tarde marcada por su partido número 100 con la UD. Jugó 70’ y fue un torbellino para un Racing que decidió encerrarse tras abrir la lata en el marcador. Sus claves sobre el césped del Estadio de Gran Canaria se resumieron en un 69% de pases precisos, un pleno en pases acertados, cinco duelos ganados y 27 toques de balón.

Su despertar en la UD Las Palmas no es casualidad. De hecho, durante la pretemporada en Marbella ya demostró galones y personalidad con dos dianas en cuatro duelos amistosos. Apuntó maneras para ser una de las soluciones a la falta de pegada y su participación en el verde ha ido aumentando progresivamente gracias a su control y velocidad. «Le exigíamos mucho a nivel defensivo persiguiendo a su lateral y en ataque siempre te deja esos destellos. Tiene buena mentalidad para poder participar», apuntó Luis García tras el encuentro del domingo.

Excursión al Elche

El extremo amarillo llegó al club en verano de 2020 libre tras su paso por el Sevilla Atlético. En su primera temporada disputó 21 partidos, anotó cuatro goles y dio tres asistencias. La siguiente campaña su presencia se nubló a consecuencia de lesiones y su participación se quedó en 14 duelos en los que anotó cinco goles en un equipo que ese año jugó la promoción para ascender. La 22/23 fue su mejor año (35 encuentros, 7 goles y 4 asistencias) pero con la UD Las Palmas en Primera División su figura pasó a un segundo plano. Es por esa razón que el club decidió en el mercado de fichajes invernal cederle al Elche, donde se curtió para volver más fuerte. Un Elche con el que además logró el ascenso.

Con su excelente partido frente al Racing de Santander y el atisbo de esperanza que desprendió sobre el verde, saltan las alarmas con la finalización de su contrato, al igual que ocurre con Mika Mármol, Sandro, Enzo Loiodice, Jonathan Viera, Marc Cardona, Clemente, Jesé, Jaime Mata o Churripi. Hasta junio, Pejiño tiene siete meses de margen para mostrar su mejor versión y llevar a la UD por el mismo camino que al Elche. El camino ya lo conoce.