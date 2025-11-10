Ramírez: “Estamos en conversaciones para renovar a Mika Mármol”

La renovación del héroe contra el Racing de Santander está en marcha. El presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez asegura que están en conversaciones con el representante de Mika Mármol para ampliar su contrato, una cuestión que está supeditada a que los amarillos asciendan a la Primera División la próxima campaña. “El jugador quiere renovar en caso de que la UD suba y en eso estamos”, expresó.

En el marco de la firma del manifiesto de apoyo de la UD Las Palmas a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031, el máximo representante del club dio el visto bueno a que el Anexo sea bautizado como Anexo Zeben, en homenaje al jugador de Las Palmas C fallecido el pasado mes de junio. “Nos encantaría pero no depende de nosotros”, apuntó. “Esas instalaciones son del Cabildo. Ahora va a haber una remodelación importancia y vamos a ver cómo queda esa zona deportiva, pero yo creo que es una iniciativa que deberíamos trabajar porque es más que merecido”.

También tuvo palabras para un Luis García que mantiene a la UD en puestos de ascenso. Con la victoria al Racing de Santander ayer, fue cuestionado por su renovación y aseguró que tiene contrato hasta final de temporada y que después “Dios dirá”. Ramírez, aunque está satisfecho con el trabajo del técnico ovetense, pide calma de cara a lo que queda y hace referencia a que faltan nueve meses de competición.

"Que pase lo que tenga que pasar"

“Hay que ir paso a paco, desde la tranquilidad. Tenemos nuestra hoja de ruta y sabemos lo que queremos”, comentó. Además, hizo referencia a que la opinión pública se deja llevar por los resultados, y que en el caso de que la UD perdiera cinco partidos “que ojalá que no”, estarían pidiendo la dimisión del asturiano. “Disfrutemos de lo que estamos consiguiendo, lo de ayer fue apoteósico y hay que seguir dando alegrías. Luego pasara lo que tenga que pasar”.

Un presidente que afronta su temporada número 21 al frente de la nave amarilla y que ayer sumó 901 partidos como máximo mandatario. “Siento responsabilidad pero sobre todo orgullo. Esto es uno de mis mayores retos personales: ser presidente del Club de Fútbol que amamos. Estoy contento, satisfecho y responsabilizado porque sé lo que la afición demanda en estos momentos”.

Sobre el chalet adquirido hace unos días en Las Meleguinas, Santa Brígida, Ramírez asegura que el objetivo es tener la propia residencia del equipo, en la que los jugadores puedan concentrarse antes de los partidos, tener un campo de fútbol para las previas y dotarlo de un restaurante que esté abierto al público. “También una zona de eventos sociales y celebraciones que nos haga tener una entrada económica por otra vía que manejemos”, aseveró.