Ramírez llega a 901 con el reto de quedarse en Primera

Efeméride presidencial y remontada con el botín del tercer puesto provisional –igualados con 23 unidades con el segundo Dépor de Yeremay–. Miguel Ángel Ramírez está en racha. Cumpleaños de presidente (901 partidos al frente de la UD), un Luis García Fernández hasta junio y con opción de ampliación unilateral con ascenso y Ale García como negocio a la vista. Ayer, acudieron 21.496 espectadores que dejan el total de afluencia en la 25-26 en 137.884 en el Gran Canaria (una media de 19.697. Con el 3-1 del Mikashow, la UD encadena seis jornadas sin perder. Un clima de estabilidad idóneo para generar patrimonio con Enrique Clemente (ya renovado) y Sergio Barcia (ya está lista la adquisición del vigués con el Legia de Varsovia de Polonia).

La UD de las mil caras y la partitura poliédrica cautiva desde la posesión y el centro-remate. El responsable es Luis García, apuesta de Luis Helguera. Zarandear al líder Racing de esa manera tan salvaje bien vale la condición de aspirante a subir directo. Lo de tener 23 puntos eneste punto kilométrico trece acaricia los parámetros de los tres ascensos de este siglo. Kresic sumaba 25 puntos (99-00), mientras que Paco Herrera tenía 26 (14-15). Idéntico guarismo que Pimienta en la 22-23. Impasible en el palco, igual que cuando se sorprendió al Barça de Yamal en Montjüic (1-2), Ramírez los errores del pasado curso. Le avala el peso de la experiencia y de los sisabores. Está en el camino de su tercer ascenso a Primera.

«Superar la cifra de 900 partidos presidiendo con orgullo y responsabilidad la UD es sin duda un sueño cumplido, que he podido compartir con jugadores, entrenadores, directivos, empleados y, sobre todo, con nuestra afición. Seguiré trabajando con la misma ilusión, pasión y determinación para llevar a nuestra entidad hacia nuevas metas y objetivos. ¡Gracias a todos por acompañarme en estos veinte años!», relató el mandatario en ‘X’.

La compra del Palacete de Eufemiano Fuentes de Las Meleguinas para transformarlo en un resort de lujo por ocho millones conforma la última aventura empresarial de un club con inquietudes. Generar beneficios y goles.

A la venta de Moleiro al Villarreal (16 millones), Coco al Torino (7,5) o Pedri (25) al Barça, cabe añadir la visión para convertir esta joya arquitectónica en un hotel de 25 habitaciones con piscina, sauna y pistas de pádel. La cerveza Pío Pío es otra extensión del ingenio y de la que se espera disparar los beneficios. Generar dividendos para fichar a rostros de pólvora como Lukovic, Fábio Silva u Oli McBurnie.

Zaragoza, Tete, Barça...

La UD está saneada y evitó la guadaña de la concursal. Camino de la campaña 21, el ciclo Ramírez solo computa cinco cursos en el Olimpo del balón. Barranco Seco aborda la segunda fase–se invirtieron 22,5 millones– y las concentraciones en la Isla se realizan en el Hotel AC Iberia. Es preciso darle un acelerón a las infraestructuras y alcanzar un acuerdo para la explotación del nuevo Gran Canaria (sede del Mundial 2030 y que cuesta 100 millones al erario público).

Más ladrillo y años en Primera. Los mandamientos de la regeneración. El Geta de Bordalás, de los últimos 22 cursos, lleva 21 en la máxima categoría. La UD, cinco. Puede ser peor, el Tenerife está en 1ª RFEF y el Zaragoza es una ruina. Va colista. El Barça debe 2.400 millones. Desde el equilibrio financiero, a Ramírez le falta un estadio.

901 partidos después, la UD sigue en el mismo sitio –se inauguró en 2003–. Torres desnudas. Para evitar la fuga de los Moleiro o Coco, hay que estar en Primera con estructura de Primera. Foto con el cuadro conmemorativo y su nieto, así como con el vice Nicolás Ortega y los consejeros Méndez y Carla Ramírez en el antepalco. Se evitó el césped y los pitos del sector crítico. Pero la UD va como un cohete.