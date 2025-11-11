Nauzet Alemán: «Me sentí maltratado por Setién en la UD Las Palmas, jamás le perdonaré»

A unas horas de un duelo de Primera en Zorrilla, el de Las Mesas (40 años) saboreó el éxito en las dos orillas. Subió de violeta y amarillo. Elogia a la UD de Luis García y señala al cántabro, que forzó su salida en 2016.

¿Qué tal la vida de técnico –es asistente de Chus Trujillo en el Arucas CF de Tercera RFEF–?

Bien. Aprendiendo y disfrutando del otro lado, igual de apasionante y que no deja de gustarme.

Destituyeron a Muñoz y llegó Trujillo. ¿Por qué el Arucas desestimó la opción de que usted llevase el equipo si ya estaba en la casa?

En ningún momento se me planteó. Son decisiones que toma el club y uno no tiene que tener prisa. Tengo que trabajar. Lastimosamente existe este tipo de cosas y tanto Muñoz como Chus son los que el club determinó que tenían que estar y yo desempeño un rol que llevo bien. Quiero aprender y seguir disfrutando.

¿Y ser el primer entrenador?

No es el objetivo que me marco. Quiero seguir aprendiendo y creciendo. Lo que me queda es trabajar y si tiene que llegar que llegue, pero no voy a tener prisa. Creo que las cosas llegan con trabajo.

¿Sigue a la UD Las Palmas?

Sí. Obvio.

¿Le sorprende el rigor defensivo que lucen en este curso –ocho goles encajados en 13 duelos–?

Bueno, es muy complicado en la categoría en la que están. Es el menos batido y es por el trabajo realizado. Y si encima sacas resultados positivos empatando fuera y ganas en casa (...) Ojalá estén así toda la temporada: significaría algo muy bueno. No me sorprende porque tengo a gente conocida y les pregunto cómo trabajan y me dicen que saben la importancia de mantener la portería a cero.

Nauzet en una foto de archivo con la UD Las Palmas / LP/DLP

¿Cómo calificaría la temporada del pichichi Ale García?

Una sorpresa. Seguramente que todos a principio de temporada pensábamos que iba a ser Sandro, Jesé, Viera o Kirian los que tirarían del carro y en este caso es Ale García. Tiene que ser un orgullo para los canarios que un pibe de cantera triunfe en la UD con estos números. Ojalá dure toda la temporada.

¿Y del despertar de Pejiño?

Son los que tienen que ayudar. Pejiño lleva tiempo, yo he sido con mis amigos muy crítico con él pero el último partido es la línea que tiene que seguir. Tiene mucha calidad y ese talento que tanto nos gusta a nosotros. Aparte de ayudar al equipo, que en ataque se vea como hizo contra el Racing.

«Luis García ha demostrado que tiene capacidad para llevar a la UD; veo un equipo muy sólido»

Al que conoce muy bien es a Viera. ¿Qué opina de su regreso?

No me sorprende nada. Lo conozco de hace mucho, sé cómo respira y entiende el fútbol. Tarde o temprano, ayudará. Está teniendo mala suerte con las lesiones pero desde que se ponga bien nos va a ayudar, los que están a su lado se van a contagiar y la UD crecerá.

El que parece que no tiene muchos minutos es Jesé: lleva 43.

Es cuestión de tiempo. Tiene que tener paciencia y tranquilidad porque los que están jugando lo están haciendo bien y encima los números salen. Es el tópico del fútbol: cuando ganas poco se puede tocar en lo que al equipo se refiere, pero Jesé nos va a ayudar muchísimo y cuando le toque va a demostrar para qué vino.

Y el viernes visita al Valladolid, un equipo con el que subió (2012) y conoce bien (100 partidos). ¿Qué debe hacer la UD para ganar?

No van a la mejor plaza. Es complicada, el Valladolid siempre hace buenos proyectos y han cambiado todo. De arriba abajo. La UD debe actuar como en los últimos partidos lejos del Gran Canaria, mantener la portería a cero y crecer. Es un rival que no va a perdonar, por lo que Las Palmas también tiene que aprovechar sus ocasiones.

Usted conoce a los dos equipos, ¿quién tiene más presión?

Quizás siempre el de casa porque necesita puntuar y existe una pequeña diferencia en lo que a presión se refiere. La UD, de visitante, no tiene nada que perder y mucho que ganar. El partido está un 50% porque Las Palmas está invicta de visitante. El Valladolid tiene que apretar porque tiene la obligación de ganar ante su gente.

«Zorrilla es una plaza complicada y el Valladolid apretará por su gente; lo veo al 50 % de opciones»

Subió con la UD a Segunda y Primera, con el Valladolid a Primera, con el Arucas a Tercera y como segundo técnico del filial de la UD a Segunda RFEF. ¿Qué debe hacer Luis García para subir?

Es complicado, sobre todo en Segunda. No hay que desesperarse ni cuando pierdes ni cuando ganas. Están en el camino, tienen que seguir y los números del final no los mires ahora. Esto acaba en junio.

¿Son los amarillos favoritos para ascender a Primera?

Uno de ellos. A principio de temporada eran muchos los que no creían en el equipo por el proyecto y los cambios. Llegó Luis García, que en la Isla no conocíamos su forma de trabajar y está demostrando que está capacitado para llevar el equipo. Se están recuperando piezas importantes y son los que al final del campeonato tienen que ayudar para subir.

¿Es más difícil ascender como jugador o entrenador?

Son situaciones diferentes; cuando eres jugador se disfruta mucho porque eres el protagonista. Como futbolista lo gocé muchísimo y el año pasado con Las Palmas Atlético también, pero es diferente. Aunque la misma alegría porque es el premio a hacer las cosas bien durante todo un año.

El ascenso más especial fue...

Tuve la suerte de que todos fueron especiales. En el 2006 de Segunda B a Segunda era un chico de la cantera que me dieron la oportunidad. Estuve en el momento más importante del club [salir del pozo de la Segunda B] y luego en Valladolid estuvimos nueve meses sin cobrar. El club estaba en quiebra y nos dijeron que si no subíamos no cobrábamos. Estuvimos todos a una. En la UD, el ascenso tan ansiado [2015] con tantos canarios nunca se vio y eso lo hicimos nosotros. Ayudé al equipo siempre y eso fue muy especial.

¿Cuál es su mejor gol, el que le marcó a Casillas con el Valladolid, o el que le marcó a la Real B con la UD para subir a Segunda?

Por la belleza me quedo con los dos, pero la importancia de Anoeta es única. Lo que significaba eso para la entidad y fui yo el encargado de meterlo. Me quedo con ése.

Ahora que sabe qué se siente de entrenador, ¿con cuál de todos los que ha tenido se posiciona? ¿A qué credo táctico abraza?

Me quedo con lo bueno de todos los entrenadores que he tenido, y de lo malo solo me queda aprender. Eso me ha hecho crecer y ver las cosas diferentes. He tenido grandes entrenadores de renombres pero me quedo con lo bueno porque mi manera de ver el fútbol es gracias a gran parte de ellos.

Lleva dos salidas complicadas de la UD, primero como jugador [2016] y después como segundo técnico de la casa amarilla el pasado verano –tras conquistar el ascenso con Martín–. ¿Por qué?

Como jugador quizás no lo merecía, como muchos de mis compañeros. Parece que ser canario lo pagamos o no sé qué es lo que pasa. Desde el club las salidas que hemos tenido no han sido las correctas. Salimos de la cantera, vamos fuera, triunfamos, venimos a ayudar al equipo que para eso nos llaman y que nos trate así cuando salimos no es lo que correcto. Respetable, pero no es lo justo. En cuanto a mi salida como segundo técnico del filial de la UD [fue reemplazado por Juanma Marrero], son circunstancias que cuando asciendes de categoría lo haces con todo lo demás, incluso en lo económico. Quise dar un paso al lado y lo hablé con las personas que llevan esto. Seguro que volveré aunque no sé cuándo. Tenemos que seguir caminando porque todos queremos el bien de la UD. Sin rencores.

Ha sido un gran jugador, pero también ha estado marcado por algunos casos de indisciplina como el caso Chester [se le abrió expediente por una salida nocturna de carnaval tras un partido contra el Barça en el Gran Canaria, al igual que a Sergio Araujo]. ¿Hasta dónde cree que podía haber llegado sin tales distracciones?

Creo que es un mito. En aquella época no salía yo solo, salíamos muchos. Yo nunca salía antes de los partidos, y después de los partidos no podía dormir y me tenía que tomar algo y ya está. Esta es mi lectura y todo es respetable lo entiendan o no. Con respecto a mi salida, hubo dos personas dentro del club que me mataron y no pude salir bien como otros muchos. No me arrepiento de lo que hice porque si doy marcha atrás hubiera hecho lo mismo. Todo lo que se dijo no es verdad. Mi verdad es esta y el club la sabe o la supo en su momento. Salí cuando creía que tenía que salir, nunca le falté el respeto ni a mis compañeros, ni a mis entrenadores, ni al club.

¿Ya ha perdonado a Setién?

No. Me quedo con lo bueno que aprendí de él en lo que al fútbol se refiere pero como persona nunca le perdonaré. Los egos que tiene, que se cree por encima de los futbolistas, no se lo perdonaré nunca. No me trató bien y me sentí maltratado [coincidió con el técnico cántabro en la 15-16 que significó su salida del club tras alcanzar los 273 partidos oficiales en dos ciclos en diez temporadas].