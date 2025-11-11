Viera está listo y Mika, con catorce puntos de sutura, viaja con la UD Las Palmas

Jonathan Viera está listo. El capitán de la UD Las Palmas, que se ejercita con el resto del grupo desde la semana pasada, está pendiente al visto bueno de Luis García para viajar con el resto del grupo a Valladolid. Su última aparición con la elástica amarilla data del 5 de octubre, cuando el Cádiz visitó el Estadio de Gran Canaria. El ‘21’ fue el autor de la asistencia del único gol, obra de Barcia, y desde entonces no se le ha vuelto a ver en el verde.

La sangre en la cabeza de Mika Mármol tras su segundo gol / UD Las Palmas

En la visita a Granada el de La Feria no entró en la convocatoria y un día después se hizo oficial el parte médico: «Las pruebas médicas a las que se ha sometido Jonathan Viera, tras sentir unas molestias durante el entrenamiento del pasado jueves, confirman que el jugador sufre una rotura fibrilar en el aductor derecho». Cinco partidos de Liga después y uno de Copa del Rey entre medias, ‘Jony’ vuelve a estar disponible para Luis García.

Se une a la fiesta amarilla y al éxtasis de un grupo que llega a Pucela con la cabeza alta después de haber derrotado al líder y con la condición de invictos a domicilio en lo que va de temporada. El que también podría unirse a la fiesta es Marc Cardona, que lleva tres semanas ausente por problemas musculares. Al igual que Viera, se incorporó al grupo la semana pasada y su entrada en la convocatoria depende del técnico ovetense y de las sorpresas que pueda haber en las últimas sesiones antes de viajar.

La brecha de Mika

Por otro lado, el cabezazo del minuto 39 que hizo enloquecer a todo el Estadio de Gran Canaria supuso que a su autor, Mika Mármol, tuvieran que darle 14 puntos de sutura. El héroe del partido frente al Racing de Santander el pasado domingo se hizo una brecha en la cabeza al rematar la asistencia de Pejiño.

El defensa estuvo varios minutos junto a las asistencias médicas hasta que pudieron detener la hemorragia. Un vendaje en la cabeza y listo para jugar de nuevo. El ‘3’ amarillo, a pesar del golpe que recibió, siguió jugando y celebró la victoria junto al resto de sus compañeros. Al finalizar el partido, después de la euforia por haber ganado al líder, recibió 14 puntos. Los mismos que acumula la Cultural Leonesa en la tabla de LaLiga Hypermotion.

El defensa central catalán es uno de los indiscutibles de Luis García —en lo que va de curso acumula 8 partidos a los que suma los dos goles que hizo frente al Racing—. Los partidos restantes, se los perdió por una lesión que le mantuvo cinco semanas alejado de los terrenos de juego. Es uno de los quebraderos de cabeza de la dirección deportiva de la UD Las Palmas, ya que finaliza contrato el próximo 30 de junio. El lunes, el presidente Miguel Ángel Ramírez aseguró que «están en conversaciones» con su representante, y que el jugador quiere renovar siempre y cuando la UD consiga el reto de ascender la próxima campaña a la Primera División.