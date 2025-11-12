Ale García da calabazas al Villarreal: "Amo a la UD Las Palmas y a mi tierra; quiero quedarme y ascender"

El niño Lilium es el niño de oro y de Gran Canaria. Ale García, pichichi de la UD Las Palmas con cinco dianas, se desmarca del interés del Villarreal CF de Moleiro y Sergi Cardona para lanzar su devoción por el escudo a los cuatro vientos. "Amo a mi club, amo a la UD Las Palmas y a mi tierra; quiero quedarme muchos año y ascender", valoró la joya del vivero, renovado hasta 2029 y con una cláusula de 30 millones.

Ale García y una de sus celebraciones icónicas, mostrando su dorsal '22'. / J.PEREZ CURBELO

Reclama la renovación de Luis García Fernández y destila humildad ante le reto de tumbar el viernes al Valladolid en Pucela para seguir invictos de visitante tras 14 jornadas. "Me siento muy contento por ayudar con goles y trabajo para conseguir puntos para el equipo. Le hago caso en todo al míster; noto mi madurez en el campo, me siento uno más. Estoy muy feliz y tremendamente agradecido al técnico por la confianza. Me sacrifico para devolverle esa fe ciega con tantos y asistencias. Lo que ha cambiado en mí es que estoy con confianza y sin miedo en los partidos".

Su reto es subir. No tiene otro. "Mi meta es la de todos: ascender a Primera. Y yo, el que más, porque soy canterano. Mi sueño es jugar en Primera con el equipo de mi tierra". Agradece el interés del Villarreal, Celta de Vigo y Osasuna. "Es una motivación que se fijen en mí. Estoy trabajando muy bien, eso me hace crecer día a día, pero siempre con los pies en la tierra. Quiero jugar en Primera de amarillo, ir paso a paso, porque lo demás viene solo", determina con firmeza.

Ale García celebra uno de sus cinco tantos en Liga. / J.PEREZ CURBELO

A Pucela con la mente fría

Desecha el rol de favorito tras tumbar al Racing de forma épica en 17 minutos de vértigo con tres tantos. "Lo más importante es que la afición está ilusionada. Y el plantel también. No hay que mirar mucho más allá, pero es verdad que el otro fue un gran paso, un golpe sobre la mesa. El Valladolid será un hueso duro, pero iremos allá para traernos los puntos a casa".

La recta para tomar Zorrilla se fundamenta en el rigor defensivo y en el máximo grado de precisión en el arco violeta. "Tenemos que hacer en Valladolid lo de todos los días como hasta ahora: Ir de atrás hacia adelante todos juntos, seguir con lo que trabajamos. El cuerpo técnico estudia bien al rival. Si hacemos caso a todo lo que nos dicen puede salir el partido bien".

Rostro estrella de la agencia Lilium

Se le cuestionó por su controvertido fichaje por la agencia Lilium. "A mí me eligieron, no fui obligado por nadie. El trabajo y la recompensa está ahí. Estoy enfocado en trabajar".

En relación a la figura de Luis García, se la llevaría a hombros. "A todos lados". Y claro que renovaría a Luis García Fernández. "Estoy disfrutando de mi sueño. El presidente está muy contento con el entrenador Luis García. Viene muchas veces a vernos entrenar. Ojalá ascendamos con él y se pueda quedar muchos años".

Además, advierte que le resta mucho margen de mejora. Y reconoce que cometió el desliza de la falta que dio el 0-1 de Villalibre ante el Racing. "Tengo mucho margen de mejora. Me lo dice el entrenador. El otro día fallé en el primer gol, porque cometí una falta tonta. Son cosas que cambian con la madurez".

El niño de oro es el niño de Orilla de Sardina. "Por supuesto, es mi tierra". Ascenso con sangre amarilla y por ahora, calabazas al Villarreal de Marcelino, Moleiro y los millones de la familia Roig.