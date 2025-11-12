Luis García y la UD Las Palmas pueden hacer historia en Valladolid: el invicto de visitante quiere ser eterno

A por la séptima salida consecutiva sin perder en el Nuevo José Zorrilla (mañana, 19.30 horas, LaLiga TV). Y por entrar en la leyenda en la travesía de la UD Las Palmas en Segunda División (34 temporadas desde la 1950-51). Con Jonathan Viera y Kirian Rodríguez en la citación, el cuadro de Luis García Fernández busca lo nunca visto en su historia en el universo de plata ante el Real Valladolid. El reto de los retos. Encadenar siete salidas sin perder.

Dinko Horkas atrapa el balón en Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Los amarillos están invictos lejos del Estadio de Gran Canaria tras batir al Córdoba (1-3) y CD Leganés (0-1), así como empatar ante el Burgos CF (0-0), Granada (0-0), Huesca (1-1) y El Molinón (0-0). Seis de seis. El mismo dato de Xavi García Pimienta en la 22-23 para luego caer en la séptima salida en El Alcoraz (13ª jornada, 20 de octubre de 2022 y por 1-0 con un tanto de Carrillo a los 13 minutos).

Enrique Clemente, en El Molinón. / LA PROVINCIA / DLP

El cuadro pío pío de Luis García Fernández contabiliza diez puntos de foráneo en seis contiendas y solo es superado en el ranking de visitante por el Dépor de Yeremay Hernández (11) -pero con siete duelos lejos de Riazor-. Con diez unidades, también figuran Racing de Santander, Burgos y Leganés. La UD ocupa la tercera plaza tras la disputa de trece jornadas y si tumba al Valladolid del uruguayo Guillermo Almada Alves se acostaría líder. La formación amarilla ha sido segunda en dos jornadas (10ª y 11ª) y lleva ocho en playoff de ascenso. En El Molinón (0-0), la UD clonó el dato de seis partidos de visitante sin perder de Pimienta y ahora ya solo queda ser eternos.

Amatucci controla el esférico, en una imagen de archivo de este curso. / LA PROVINCIA / DLP

En la citada 22-23 con el estratega barcelonés, la formación pío pío besó el ascenso en la 42ª y última jornada al terminar en la segunda plaza con un empate ante el Deportivo Alavés en Siete Palmas. Por su parte, Paco Herrera, en la 14-15 y que subió por la vía del playoff, perdió de visitante a la sexta jornada en el Heliodoro (2-1) -tercera salida del curso-.

Ajustes en la medular

Enzo Loiodice, por sanción federativa, se pierde la contienda en Pucela, donde la UD no gana desde 2022 con tanto de Sadiku (0-1). Cedeño, que está con el combinado de Panamá, tampoco estará en esta 14ª jornada del campeonato. A estas dos bajas, cabe sumar las de los lesionados Sandro Ramírez y Recobita. Kirian Rodríguez llevará el timón junto a Amatucci y Viera vuelve a una convocatoria tras cinco jornadas en el dique seco por unas molestias -su última participación se remonta 5 de octubre ante el Cádiz CF en Siete Palmas-.

El cuadro de Luis García alcanza mañana los 48 días sin perder e este curso liguero. El último batacazo pío pío se remonta al 27 de septiembre ante el Almería en el Gran Canaria (0-1) -las dos únicas derrotas son de local, la primera fue ante el Málaga CF (0-1)-. Los violetas han perdido dos partidos en Zorrilla ante Cultural Leonesa (0-1) y Sporting (2-3). Si la UD besa la séptima victoria (26 puntos) bailaría al son de Pimienta (26), Paco Herrera (29) y Kresic (25). Son los tres estrategas que besaron la gloria con el ascenso en este siglo. Invictos lejos del partenón desde el 24 de mayo en Cornellá ante el RCD Espanyol en el cierre del martinato -ciclo de Diego Martínez y que certificó el descenso con un final con seis derrotas consecutivas en la 24-25-.