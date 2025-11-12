La UD Las Palmas en 'modo borrasca Claudia': Luis García por vía telemática, cierre del Anexo y vuelo sin miedo a Valladolid

Rueda de prensa telemática y un vuelo a Pucela fuera del margen crítico de la borrasca Claudia. La expedición de la UD Las Palmas, con Ale García de pichichi, viaja esta tarde (sobre las 15.00 horas) al Aeropuerto de Valladolid y lo hace sin temor a retrasos o complicaciones. «Habrá que rezar, como siempre, pero estamos fuera de la horquilla más dramática [desde la pasada medianoche hasta las 6.00 horas de esta mañana].

El plantel se ejercita en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y luego inicia el desplazamiento. Como gran novedad, el preparador ovetense Luis García Fernández atiende los medios de forma telemática. Este protocolo no se daba desde la pandemia y se aplica de forma excepcional. Por otro lado, el club grancanario anunció ayer el cierre de las instalaciones del Anexo para su base. ‘El Club informa que, debido a la climatología adversa, se suspenden todas las actividades de la Cantera para hoy. Esto incluye los partidos amistosos, entrenamientos, servicio de readaptación y servicio de fisioterapia’. También se cierra el Gran Canaria, así como la Oficina del Abonado y la tienda del club -ubicada en la grada Curva del recinto-.

Regreso vía Madrid

La UD puede dormir el viernes como líder de Segunda. La contienda ante el Real Valladolid en el Nuevo José Zorrilla (mañana, 19.30 horas) es otro test de máxima exigencia tras empatar ante el Sporting de Gijón (0-0) y tumbar al Racing de Santander (3-1). Ahora llegan los violetas. Los tres citados rivales suman 133 temporadas en la máxima categoría. Tras entrenar en la Ciudad Deportiva, el plantel de Luis Garcia almuerza y se dirige al Aeropuerto de Gran Canaria.

Tras la disputa de la contienda ante los pucelanos, traslada a Madrid y se hará noche en un hotel de la zona de Barajas. La hora establecida del regreso es sobre las 14.00 horas del sábado. El próximo viernes 21 de noviembre, toca medirse al Albacete de Raúl Lizoain y del delantero Jefté Betancor.

A la citada comparecencia de forma telemática de Luis García Fernández cabe añadir que la UD no ofrece la relación de citados. En la previa al pulso ante el Extremadura de Copa del Rey -27 de octubre-, el ovetense advirtió que no daría más la lista de 23 fubolistas. El pasado sábado, el plantel pernoctó en el AC Iberia de la capital grancanaria antes de la contienda ante el Racing de Santander. Como es habitual de local, el club grancanario no ofrece la relación.

Pero en el caso de los desplazamientos, se trata de una injerencia del preparador ovetense. Hasta la fecha, le va bien. Desde que aplica este protocolo, el de esconder los 23 integrantes de la expedición, solo ha perdido en el Francisco de la Hera ante el Extremadura (3-1). Con las ausencias de Cedeño, Enzo, Sandro y Recobita, hay 25 jugadores aptos. Debe descartar a dos -Arvelo y Valentín cuentan con todas las papeletas-. Pendientes de salir sin problemas del Aeropuerto de Gran Canaria por la borrasca Claudia, el pulso de mañana cita a dos firmes aspirantes al ascenso. Dos recién descendidos y separados solo por tres puntos (los 23 de los amarillos por los 20 del estratega uruguayo Guillermo Almada.

El cuadro violeta cuenta con Latasa (3), Chuki (3) y Amath Ndiaye (3), ex del Tenerife, como máximos realizadores.