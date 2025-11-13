La lista secreta de la UD Las Palmas: Marc por Enzo y Viera por Cedeño

Marc Cardona por Enzo Loiodice y Jonathan Viera por Cedeño. La relación secreta de los 23 jugadores para el desplazamiento a Valladolid de cara al partido de mañana en Pucela (desde las 19.30 horas) cuenta con dos novedades en relación a la última ante el Racing de Santander. Luis García defendió esta mañana el potencial de Pejiño, que eleva su estatus en el vestuario. El de Barbate ya se cuela en la primera clase con Ale García, Lukovic, Fuster o Amatacci.

Jesé Rodríguez. / LA PROVINCIA / DLP

El estratega ovetense Luis García Fernández, ante las bajas de Enzo (sanción) y Cedeño (virus FIFA al ser citado por Panamá), recupera a Marc Cardona y a Jonathan Viera. La lista queda de esta manera:

El pichichi de la UD Ale García y el atacante leridano Marc Cardona. / LA PROVINCIA / DLP

Porteros: Dinko Horkas, Churripi y Adri Suárez

Defensas: Marvin Park, Viti Rozada, Álex Suárez, Herzog, Barcia, Mika, Enrique Clemente y el lateral zurdo y extremo Cristian Gutiérrez

Centrocampistas: Amatucci, Kirian Rodríguez, Iñaki, Fuster, Iván Gil, Pejiño y Jonathan Viera

Delanteros: Ale García, Lukovic, Marc Cardona, Jesé Rodríguez y un ex del Valladolid como Mata

Suárez, Iñaki y Herzog. / LA PROVINCIA / DLP

Cabe recordar que Sandro Ramírez sigue en su proceso de recuperación de la rodilla y que Recobita está en Madrid con su puesta a punto tras ser intervenido de la rodilla. Adam Arvelo y Valentín se quedan fuera por decisión técnica -tal como ya pasó ante el Racing de Santander-.

En relación al once titular, García ya avanzó que habrá novedades. La primera, obligada, ante la sanción del timonero Enzo, lo que significa que Kirian adelantará a Iñaki para jugar de inicio por segunda ocasión en esta temporada (la anterior fue en El Alcoraz ante la Huesca para ser retirado en el 55' de juego).