La lista secreta de la UD Las Palmas: Marc por Enzo y Viera por Cedeño
Luis García Fernández repite la relación de 23 convocados del Racing con las dos novedades del ariete leridano y el mediapunta de La Feria; Kirian vuelve a la titularidad y Pejiño se convierte en indiscutible
Marc Cardona por Enzo Loiodice y Jonathan Viera por Cedeño. La relación secreta de los 23 jugadores para el desplazamiento a Valladolid de cara al partido de mañana en Pucela (desde las 19.30 horas) cuenta con dos novedades en relación a la última ante el Racing de Santander. Luis García defendió esta mañana el potencial de Pejiño, que eleva su estatus en el vestuario. El de Barbate ya se cuela en la primera clase con Ale García, Lukovic, Fuster o Amatacci.
El estratega ovetense Luis García Fernández, ante las bajas de Enzo (sanción) y Cedeño (virus FIFA al ser citado por Panamá), recupera a Marc Cardona y a Jonathan Viera. La lista queda de esta manera:
Porteros: Dinko Horkas, Churripi y Adri Suárez
Defensas: Marvin Park, Viti Rozada, Álex Suárez, Herzog, Barcia, Mika, Enrique Clemente y el lateral zurdo y extremo Cristian Gutiérrez
Centrocampistas: Amatucci, Kirian Rodríguez, Iñaki, Fuster, Iván Gil, Pejiño y Jonathan Viera
Delanteros: Ale García, Lukovic, Marc Cardona, Jesé Rodríguez y un ex del Valladolid como Mata
Cabe recordar que Sandro Ramírez sigue en su proceso de recuperación de la rodilla y que Recobita está en Madrid con su puesta a punto tras ser intervenido de la rodilla. Adam Arvelo y Valentín se quedan fuera por decisión técnica -tal como ya pasó ante el Racing de Santander-.
En relación al once titular, García ya avanzó que habrá novedades. La primera, obligada, ante la sanción del timonero Enzo, lo que significa que Kirian adelantará a Iñaki para jugar de inicio por segunda ocasión en esta temporada (la anterior fue en El Alcoraz ante la Huesca para ser retirado en el 55' de juego).
- Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
- Así amanece Canarias con la borrasca Claudia: hasta 66,4 litros en San Bartolomé de Tirajana
- Con las bicis al parque, no al portal de mi madre': vecinos del Barranquillo Don Zolio protestan por el carril bici
- La Minilla de oro: el nuevo barrio más rico de Canarias
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Tres días para saborear el mundo, bailar al ritmo de la música y leer
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- La Aemet alerta de que la borrasca Claudia amenaza a Canarias con lluvias torrenciales y rachas de viento de más de 80 km/h
- La borrasca Claudia golpea Gran Canaria con lluvias, desprendimientos y caídas de árboles, pero sin heridos