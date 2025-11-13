Luis García y renovar con la UD Las Palmas: "Habrá momentos complicados y me vais a querer echar a la calle"

Viera, Kirian y Javier Aguirre. Confesiones de un Luis García Fernández telemático. El estratega ovetense de la UD Las Palmas admite que firmará mañana su 14º once en 14 jornadas para tratar de sorprender al Real Valladolid y hacer historia (a las 19.30 horas, LaLiga TV) -nunca el equipo amarillo había comenzado la competición con siete duelos de visitante sin caer-.

"Es otro once diferente porque Enzo no puede competir, independientemente de eso, creo que el colectivo es lo más importante, está por encima de todo".

Sobre el hecho de renovar con la UD y sobre la frase de Ale García -aseveró que renovaría al asturiano "por muchos años"-, receta prudencia. "Queda lejísimo todo eso, lo que hoy es blanco, mañana es negro y más en el puesto de entrenador. Hay que tener equilibrio y saber el camino, así como seguir trabajando porque hoy parece que todo es fenomenal y luego llegarán momentos complicados y me vais a querer echar a la calle en cualquier momento. Lo asumo con la naturalidad que lleva el cargo, sabiendo de la estabilidad y la locura que hay en todas partes. Tengo colegas que los han cesado de forma incomprensible; así que lo asumimos como parte del negocio como decía mi amigo Javier Aguirre [que dirigió al asturiano en el Espanyol]".

Vuelve Viera y hace pública su admiración por el '21'. "Más allá de que sea el entrenador de la UD Las Palmas, Jonathan es un jugador diferencial. Es un jugador diferente y que durante toda su carrera ha sido un grandísimo futbolista. Él siempre será y seguirá siendo un gran futbolista; Jony nos puede dar cosas diferenciales dentro del campo y en la categoría. Tengo una gran relación con él, estamos muy cerca y comentamos muchas cosas. Estoy contento de que vuelva".

Horario Chester y de discoteca

Dejó pinceladas de su humor, cuando se le preguntó por si jugaría siempre a las 13.00 horas en el Gran Canaria y por la diferencia climática con Valladolid. "Yo jugaría en el Gran Canaria a las tres de la madrugada, tres de la tarde o a las seis de la tarde (...) Vivir aquí es un lujo, además la conexión que tuvimos con la grada el otro día ante el Racing fue especial". Sobre el frío de Pucela, valoró que "es algo que no podemos cambiar, vamos a disfrutar del fresco; vamos a activarnos y estamos listos".

Fotografía a Pejiño

Peji, en la lente de Luis García Fernández. El estratega ovetense ofreció una versión particular y peculiar de Pejiño, uno de los héroes del pulso contra el Racing. Envíos milimétricos made in Barbate. "A Pejiño le conocen bien por aquí. Es un tío especial y peculiar. Pero también es un jugador diferencial cuando está conectado. Admiramos sus contactos con el balón; es un futbolista que puede marcar diferencias. Está trabajando bien, aunque es verdad que a nivel psicológico hay que estar encima de él. Hay que apretarle y también darle cariño porque lo necesita. Cada uno es diferente. Hay que intentar que se sientan cerca de ti y ayudarle, porque la calidad y el talento está".