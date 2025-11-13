La UD Las Palmas se lanza a por el fichaje de Benedetti, el clon de James Rodríguez

De Recobita a Nicolás Benedetti. La UD Las Palmas, en su afán por potenciar el frente ofensivo por el ascenso, ya tiene al relevo de Jere Recobita -lesionado de gravedad y que está en Madrid con un plan especial de recuperación-. Se trata del mediapunta colombiano de 28 años del Mazatlán FC de la máxima categoría de México Nicolás Benedetti. Elegante y valorado en 2,5 millones, llegaría a coste cero y se le compara con James Rodríguez. Es internacional y figuró en la agenda del Sevilla.