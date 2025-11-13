La UD Las Palmas se lanza a por el fichaje de Benedetti, el clon de James Rodríguez
Para suplir al lesionado Recobita, en Madrid con un tratamiento de recuperación, Helguera acelera por el mediapunta de Mazatlán FC de la máxima categoría de México; llega libre para el próximo enero
De Recobita a Nicolás Benedetti. La UD Las Palmas, en su afán por potenciar el frente ofensivo por el ascenso, ya tiene al relevo de Jere Recobita -lesionado de gravedad y que está en Madrid con un plan especial de recuperación-. Se trata del mediapunta colombiano de 28 años del Mazatlán FC de la máxima categoría de México Nicolás Benedetti. Elegante y valorado en 2,5 millones, llegaría a coste cero y se le compara con James Rodríguez. Es internacional y figuró en la agenda del Sevilla.
