A qué hora juega hoy la UD Las Palmas contra el Real Valladolid: así puedes ver el partido por la televisión y el móvil

Un duelo en Segunda División con aroma a Primera. Así se presenta el Real Valladolid-UD Las Palmas, que tendrá lugar esta noche, viernes 14 de noviembre, a las 19:30 horas en el Estadio José Zorrilla. El equipo amarillo, que llega con la moral por las nubes tras vencer al líder de LaLiga Hypermotion en casa, buscará sumar tres valiosos puntos en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol español. El conjunto dirigido por Luis García quiere que este triunfo sirva para consolidar una dinámica positiva de cara a los próximos compromisos.

Ni la borrasca Claudia detuvo los planes de la UD Las Palmas, que partió ayer jueves a las 15:00 horas desde el Aeropuerto de Gran Canaria con destino a Valladolid. La expedición amarilla busca conseguir en Pucela una victoria crucial para mantener vivas sus aspiraciones de regresar a la Primera División.

La UD Las Palmas puede ser el líder de Segunda esta jornada

Una victoria hoy podría aupar a la UD Las Palmas al liderato de LaLiga Hypermotion. Los tres puntos en Valladolid serían la llave que abra la puerta a un tramo de temporada más tranquilo y sólido para los amarillos. Incluso, si los resultados acompañan, el equipo podría cerrar la jornada en primera posición, por delante del Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña.

El triunfo frente a los cántabros (3-1) en la última jornada ha devuelto la confianza al conjunto dirigido por Luis García, que demostró su capacidad para competir de tú a tú con cualquier rival. La afición 'pío-pío' disfrutó de uno de los encuentros más completos de la temporada y espera que el equipo mantenga la buena dinámica fuera de casa.

Hasta el momento, la UD Las Palmas sigue invicta como visitante, aunque solo ha conseguido dos victorias en seis partidos lejos de las islas. Este fin de semana, el objetivo es claro, lograr el tercer triunfo a domicilio y consolidarse entre los favoritos al ascenso directo.

El Real Valladolid quiere hacerse fuerte en casa

Por su parte, el club pucelano busca igualar en puntos a la UD Las Palmas. Los blanquivioletas tienen ahora 20 unidades en su casillero, y el triunfo este viernes les permitiría continuar enganchado a las posiciones nobles de la clasificación. Contando su eliminación copera, el equipo de Guillermo Almada solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros. Los vallisoletanos llegan de empatar sin goles contra el Cádiz CF y de ganar al Granada CF en las dos jornadas disputadas en noviembre.

Cómo ver el Real Valladolid - UD Las Palmas

El encuentro entre el Real Valladolid y la UD Las Palmas comenzará hoy a las 19:30 hora canaria (20:30 hora peninsular) en el Estadio José Zorrilla de Valladolid. Podrá seguirse a través de LaLiga Hypermotion TV, disponible en DAZN y Movistar+. Este partido ha sido seleccionado dentro del plan Movistar Plus+ por un precio de 9,99 euros al mes. Además, el canal de la Segunda División también está accesible en otras plataformas y operadores como Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, R, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

En LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y te contamos en directo el partido Real Valladolid - UD Las Palmas.