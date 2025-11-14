Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis García se saca de la chistera a Marvin Park: aquí está el once de la UD Las Palmas

El estratega ovetense recupera al lateral derecho y prescinde de Viti Rozada; Kirian Rodríguez comienza de inicio con Ale García, Lukovic y Fuster

Herzog, Suárez, Ale García, Cristian Gutiérrez e Iñaki.

Herzog, Suárez, Ale García, Cristian Gutiérrez e Iñaki. / LA PROVINCIA / DLP

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Marvin Park por Viti. Kirian por Enzo (sancionado). Luis García Fernández lo vuelve a hacer. Catorce partidos, catorce onces diferentes. La formacion grancanaria busca en unos minutos la séptima victoria de la temporada ante el Real Valladolid en Pucela. Los isleños están invictos de visitante y busca el mejor dato de su historia: encadenar siete duelos lejos del Gran Canaria sin besar la lona en un inicio de cine. Por parte del cuadro isleño, forman Dinko Horkas, Marvin Park, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Amatucci, Kirian Rodríguez, Ale García, Pejiño, Fuster y Lukovic.

Imagen del estadio mundialista del José Zorrilla, antes de la disputa de la 14ª jornada.

Imagen del estadio mundialista del José Zorrilla, antes de la disputa de la 14ª jornada. / LA PROVINCIA / DLP

En el Real Valladolid, Guilherme Fernandes, Alejo, Tomeo, Torres, Bueno, Peter, Juric, Ponceau, Amath, Delgado y Marcos André. Jaime Mata espera una oportunidad en el banquillo y es un ex del bloque pucelano con 76 partidos. Mossa, segundo de Luis García, habla de la UD más democrática: "Estamos contentos de todos, aportan desde el primero hasta el último. Corren y presionan, el Valladolid es un equipo tremendamente exigente. Son los que más corren en alta intensidad".

