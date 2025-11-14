Luis García se saca de la chistera a Marvin Park: aquí está el once de la UD Las Palmas
El estratega ovetense recupera al lateral derecho y prescinde de Viti Rozada; Kirian Rodríguez comienza de inicio con Ale García, Lukovic y Fuster
Marvin Park por Viti. Kirian por Enzo (sancionado). Luis García Fernández lo vuelve a hacer. Catorce partidos, catorce onces diferentes. La formacion grancanaria busca en unos minutos la séptima victoria de la temporada ante el Real Valladolid en Pucela. Los isleños están invictos de visitante y busca el mejor dato de su historia: encadenar siete duelos lejos del Gran Canaria sin besar la lona en un inicio de cine. Por parte del cuadro isleño, forman Dinko Horkas, Marvin Park, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Amatucci, Kirian Rodríguez, Ale García, Pejiño, Fuster y Lukovic.
En el Real Valladolid, Guilherme Fernandes, Alejo, Tomeo, Torres, Bueno, Peter, Juric, Ponceau, Amath, Delgado y Marcos André. Jaime Mata espera una oportunidad en el banquillo y es un ex del bloque pucelano con 76 partidos. Mossa, segundo de Luis García, habla de la UD más democrática: "Estamos contentos de todos, aportan desde el primero hasta el último. Corren y presionan, el Valladolid es un equipo tremendamente exigente. Son los que más corren en alta intensidad".
- Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
- Así amanece Canarias con la borrasca Claudia: hasta 66,4 litros en San Bartolomé de Tirajana
- La borrasca Claudia golpea Gran Canaria con lluvias, desprendimientos y caídas de árboles, pero sin heridos
- Con las bicis al parque, no al portal de mi madre': vecinos del Barranquillo Don Zolio protestan por el carril bici
- La Guardia Civil revisa las guanteras de los conductores canarios y las multas crecen: sanciones entre 601 y 3.005 euros
- La Minilla de oro: el nuevo barrio más rico de Canarias
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Tres días para saborear el mundo, bailar al ritmo de la música y leer
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria