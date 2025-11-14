Previa deL Valladolid-UD Las Palmas: El reto de firmar el triple salto mortal en Pucela con liderato y récord

Noventa minutos para ser eternos y alcanzar el liderato. Turno para el indestructible. La UD de Luis García busca en el Nuevo José Zorrilla (19.30 horas, LaLiga TV) ante el Real Valladolid la séptima salida consecutiva sin besar la lona. Los amarillos, terceros en la tabla con 23 unidades, amenazan el trono del Racing -al que aplastaron con tres tantos en 18 minutos, dos de un Mika imperial, que acabó con una herida en la cabeza de 14 puntos de sutura-. En las 34 temporadas que llevan los amarillos en la categoría de plata, nunca habían encadenado siete pulsos foráneos sin caer. Con diez puntos, cinco goles a favor y dos en contra, nadie juega de visitante como la UD.

Jonathan Viera juega con el balón. / LA PROVINCIA / DLP

Con las bajas de Enzo Loiodice (sanción) y Cedeño (citado con Panamá), el escenario en Pucela invita a la segunda titularidad de Kirian Rodríguez tras superar el segundo cáncer. La anterior se remonta a El Alcoraz ante el Huesca y de ingrato recuerdo. No fueron 55 minutos para enmarcar del ‘20’ pero se ha ganado el beneficio de la duda. Iñaki es la opción ‘B’. Por cierto, el canterano maravilló en su estreno de inicio en El Plantío.

Luis García ya reconoce abiertamente que llega el decimocuarto once del curso. Catorce batallas, catorce alineaciones. Ante el Racing, Barcia y el héroe de la camisa ensangrentada Mika dieron una lección de contundencia. Una dupla de Primera. Máximo rigor. Viti y Enrique Clemente completan una zaga de hormigón armado (ocho tantos encajados en estas trece contiendas). Junto al piloto Amatucci, el citado Kirian, Pejiño y Ale García. Fuster y Lukovic. A lo que guste don Luis García. El ovetense ha diseñado una partitura indescifrable. Te mata con el toque por bandera, así como con la fórmula inglesa -la del centro y remate, que evoca al fútbol más primitivo-. En las antípodas del setienismo, esta camaleónica UD no tiene límites (48 días invicta) y recupera a Viera. También está de vuelta Marc, que se suma a Jesé y Mata (76 partidos de violeta).

El lesionado Latasa, que lleva tres tantos, y Arnu, convocado con la España Sub 19, son baja. En el cuadro violeta, piezas que en su día fueron codiciadas por Luis Helguera como el ariete Marcos André o el mediocentro Mathis Lachuer.

El ‘post-ronaldismo’

Se miden dos descendidos -cerraron la tabla de Primera en la 24-25- y bajo una reconstrucción total. El veterano estratega uruguayo Guillermo Almada es el elegido para llevar el volante del bólido violeta, comprado por el grupo de inversión mexicano Ignite. Es el Valladolid del post-ronaldismo -Ronaldo Nazario vendió su paquete accionarial por 50 ‘kilos’ en mayo- y de la resurrección. Ocupan la séptima plaza y pueden igualar a los amarillos si logran batir al invencible. Amarillos (36) y violetas (47) suman 83 campañas en Primera y 66,2 millones de valor de plantilla. El Valladolid es el 13º del ranking histórico de la máxima categoría y la UD, el 20º. Tras empatar con el Sporting y aplastar al Racing, Luis García busca lo nunca visto. Liderato y récord en Segunda. Aquí no hay imposibles.