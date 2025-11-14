Una UD Las Palmas indestructible se pone el maillot de líder con otra genialidad de Pejiño (0-1)

Una estatua para Luis García Fernández. Pragmatismo de líder. La ley del indestrucible. 'Pejiñazo' y el gobierno inteligente de la renta como método. Sufrir como perros. La UD Las Palmas resistió (0-1) al Real Valladolid en Zorrilla para vestirse de líder con tanto de Pejiño (13'). Se retiró lesionado Ale García (45') y cuatro paradas de Dinko Horkas para escapar del infierno de hielo y convertirse en eternos -primera vez en la historia del club isleño que se encadenan siete partidos de visitante sin besar la lona-.

Sinfonía de acero, que alcanza el récord histórico en Segunda de siete salidas consecutivas sin perder en un inicio de competicion. Todo es maravilloso en el 'planeta Luis García'. Minutos de oro para Viera y nadie puede con esta sinfonía del rigor.

Con siete remates y el 0-1 de Pejiño, la UD alcanzó el descanso. Fue un alivio. El extremo de Barbate, ubicado en esta ocasión en la banda derecha, recibió el balón de Kirian Rodríguez y superó a Guilherme Fernandes con un tiro cruzado (13'). Misil con uranio. El veneno del renacido. El Vinícius de Barbate que regresó desde el diván. Marvin Park inició la acción ofensiva con una cabalgada mágica y la pizarra de Luis García Fernández está bendecida por el destino. Todo lo que toca, lo convierte en oro. Con el viento a favor, llovieron ocasiones y Horkas se destapó como un Valles 2.0.

El pulso comenzó con el tiro de Jorge Delgado (7') en un intercambio de golpes salvaje en la nevera de Zorrilla. De ida y vuelta. Peter Federico (10') se topó con los guantes de Dinko Horkas en una banda izquierda muy exigida -Enrique Clemente quedó retratado hasta la saciedad-. Cabezazo de Peter y de nuevo, el arquero croata bajo la tormenta de hielo de la formación violeta. Cuando el Real Valladolid tenía cierto control sobre la contienda, Pejiño recibió un balón por la derecha de Kirian para irse de dos rivales y batir al meta lisboeta por abajo.

Asistente contra el líder y realizador en el Polo Norte violeta. Sigue en estado de gracia el '24', que fue el mejor en un frente ofensivo con un Lukovic y Ale García terrenales. Amath se coló en el área y acarició el 1-1 con un nuevo paradón de Horkas. Intervención portentosa para sostener a los amarillos, que pudieron ampliar su renta con un misil de Amatucci y el disparo de Lukovic desde la frontal. Ale García sintió un pichazo en la parte posterior del muslo y fue sustituido por Iván Gil.

El Mesías, Jey M y más de Dinko

Con Viera y Jesé en el segundo tiempo, Chuki aprovechó un error de Kirian para activar el bombardeo. La UD brindó una lección de oficio como hizo ante el Racing. Saber resistir sobre el cero con un tiro de Biuk. Alejo mandó el balón al palo en un final repleto de intriga. Marvin Park se quedó tirado en el césped, cuando Luis García ya no tenía cambios. Un final para padecer hasta la extenuación. Lanzamiento de Viera y el final de otro partido sufrido.

Nadie puede con esta UD, que gobierna la tabla y su condición de visitante indomable. Tiro de Chuki tras un error de Kirian, y Pejiño pasó a la banda izquierda para ser retirado en el 52'. Entró Gil que pasó de puntillas, disparo de Lukovic y tanto anulado a Marcos André. Sin la pelota, Las Palmas supo mantenerse firme y salir a la contra con un Viera elegante. Así se gobierna la tabla dentro y fuera del Gran Canaria. Un líder total, el maillot de la gloria.