La UD Las Palmas retoma el 'vierismo': el guiño de Pedri, la devoción de Luis García por el '21'y un ascenso para su hijo Enzo

El mediapunta y capitán de 36 años retoma la competición en Zorrilla, en su temporada más difícil, con los halagos de la estrella del Barça y de su técnico: "Jamás olvidaré el consejo de que saliese y disfrutase"

Viera y su hijo Enzo, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

Viera y su hijo Enzo, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El 'vierismo' regresa a la senda de la UD Las Palmas. El cuadro grancanario, desde las 19.30 horas (LaLiga TV), busca el triple salto mortal ante el Real Valladolid en el Nuevo José Zorrilla en otra 'contienda total' -tras salir airoso de El Molinón y triturar al líder Racing de Santander-.

Si vencen los pupilos de Luis García Fernández, dormirán líderes y encadenarán siete salidas sin perder -lo nunca visto en 34 temporadas del club en Segunda-.

Viera y Pedri festejan un tanto en el Gran Canaria en 2019.

Viera y Pedri festejan un tanto en el Gran Canaria en 2019. / LA PROVINCIA / DLP

Más allá del resultado, la vuelta del Mesías Jonathan Viera (247', siete partidos, dos asistencias) es toda una declaración de intenciones con una UD en la tercera plaza. Van cinco jornadas sin el '21', que con 36 años, encara la última campaña de su carrera.

Con 272 partidos en el club isleño, busca el tercer ascenso a Primera para entrar en la historia. La estrella del Barça Pedri, que coincidió con Viera en la UD, recuerda una anécdota del genio de La Feria. "Me dijo que saliese y disfrutase, que fuese feliz en el campo", valoró el infante de Tegueste en XBuyer en Youtube.

Viera y Pedri, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

Viera y Pedri, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Para Luis García Fernández, Viera "es el factor diferencial". El técnico ovetense no es García Pimienta. Hay amor entre el estratega y el capitán. Con estos condicionantes, esta noche puede volver a gozar de minutos para sepultar su sequía realizadora. El tercer vuelo a Primera va dedicado a Enzo, el hijo del jugador más importante de este siglo en la 'casa amarilla'.

