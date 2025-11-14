La UD Las Palmas retoma el 'vierismo': el guiño de Pedri, la devoción de Luis García por el '21'y un ascenso para su hijo Enzo
El mediapunta y capitán de 36 años retoma la competición en Zorrilla, en su temporada más difícil, con los halagos de la estrella del Barça y de su técnico: "Jamás olvidaré el consejo de que saliese y disfrutase"
El 'vierismo' regresa a la senda de la UD Las Palmas. El cuadro grancanario, desde las 19.30 horas (LaLiga TV), busca el triple salto mortal ante el Real Valladolid en el Nuevo José Zorrilla en otra 'contienda total' -tras salir airoso de El Molinón y triturar al líder Racing de Santander-.
Si vencen los pupilos de Luis García Fernández, dormirán líderes y encadenarán siete salidas sin perder -lo nunca visto en 34 temporadas del club en Segunda-.
Más allá del resultado, la vuelta del Mesías Jonathan Viera (247', siete partidos, dos asistencias) es toda una declaración de intenciones con una UD en la tercera plaza. Van cinco jornadas sin el '21', que con 36 años, encara la última campaña de su carrera.
Con 272 partidos en el club isleño, busca el tercer ascenso a Primera para entrar en la historia. La estrella del Barça Pedri, que coincidió con Viera en la UD, recuerda una anécdota del genio de La Feria. "Me dijo que saliese y disfrutase, que fuese feliz en el campo", valoró el infante de Tegueste en XBuyer en Youtube.
Para Luis García Fernández, Viera "es el factor diferencial". El técnico ovetense no es García Pimienta. Hay amor entre el estratega y el capitán. Con estos condicionantes, esta noche puede volver a gozar de minutos para sepultar su sequía realizadora. El tercer vuelo a Primera va dedicado a Enzo, el hijo del jugador más importante de este siglo en la 'casa amarilla'.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
- Así amanece Canarias con la borrasca Claudia: hasta 66,4 litros en San Bartolomé de Tirajana
- La borrasca Claudia golpea Gran Canaria con lluvias, desprendimientos y caídas de árboles, pero sin heridos
- Con las bicis al parque, no al portal de mi madre': vecinos del Barranquillo Don Zolio protestan por el carril bici
- La Guardia Civil revisa las guanteras de los conductores canarios y las multas crecen: sanciones entre 601 y 3.005 euros
- La Minilla de oro: el nuevo barrio más rico de Canarias
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Tres días para saborear el mundo, bailar al ritmo de la música y leer
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria