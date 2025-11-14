Vito Quiles, un embajador polémico de la UD Las Palmas: ¿de dónde sacó la camisa amarilla?

Vito Aquiles y la elástica de la UD Las Palmas. Un cóctel molotov. Política y sentimiento. El periodista y comunicador ilicitano, que participó ayer en un acto en la Plaza de la Victoria -escenario habitual para los festejos del club grancanario-, lució orgulloso la nueva equipación de la temporada 25-26 en su paso por Las Palmas de Gran Canaria.

Un embajador a todas luces polémico por su condición de activista de ultraderecha y que por unas horas, fanático también del tercer clasificado en Segunda -y que hoy juega ante el Real Valladolid en el Nuevo José Zorrilla desde las 19.30 horas y por la LaLiga TV-.

Desde el club se desmarcan del esmero y pasión por el escudo de la formación de Luis García Fernández de Vito Quiles. "En la UD no hablamos de política, nuestro partido se juega esta noche", puntualizan. Rematan con un "se la compraría o se la regalarían".

El Pequeño Nicolás, con el jersey de la UD, sigue con atención la carrera de Prince y Viera. / LA PROVINCIA / DLP

Palos en las redes sociales

La imagen ha desatado una tormenta de críticas en redes sociales. Son los efectos de la otra 'borrasca Claudia'. 'Es lamentable que ese personaje lleve nuestra camiseta y nuestro escudo', apostilló Bañaderos89 en 'X'. Al acto acudieron unas 500 personas y también provocó una protesta antifascita.

En la gira de Quiles, que le ha llevado por toda la geografía nacional, no se le ha visto con equipación alguna. En Granada lució un jersey violeta y hoy toca Santa Cruz de Tenerife. ¿Portará la del conjunto chicharrero de Primera RFEF?

Vitolo y el Pequeño Nicolás. / LA PROVINCIA / DLP

Me llamo Francisco y soy amarillo

Quiles es un embajador controvertido de la 'marca UD', que desata amor y odio a toneladas. De igual manera, evoca al 'fichaje' de Las Palams del Pequeño Nicolás en 2016. Fue un fanático a todas luces, con presencia en la Tribuna del recinto de Siete Palmas.

Condenado por falsedad documental por el Tribunal Supremo, fue absuelto por usurpación de funciones. Vivió en el edificio Woermann y siguió con todo lujo de detalles, con presencia incluida en Barranco Seco, el día a día del equipo. Fue la temporada 16-17 con Quique Setién como máximo responsable técnico.