Alarma Ale García: el pichichi de la UD Las Palmas apunta a un mes de baja
Según las primeras exploraciones y a falta de reconocimiento final todo indica que el canterano estará en torno a tres semanas o un mes sin pisar los terrenos de juego
Ale García se apaga. El pichichi de la UD Las Palmas —14 partidos, cinco goles y 2 asistencias— no volverá a los terrenos de juego hasta dentro de unas semanas. Fue titular en Zorrilla, no mostró su mejor nivel y al filo del descanso se retiró con molestias en los isquiotibiales.
Según las primeras exploraciones y a falta de las pruebas finales que se le realizarán en los próximos días, todo apunta a que el grancanario estará de baja en torno a las tres semanas o un mes, dependiendo de la evolución y del diagnóstico concreto de la lesión muscular.
Una baja que se une a la de Recoba y Sandro, y a corto plazo a la de Marvin, que anoche vio la quinta amarilla y cumplirá este viernes (19.30 horas, Estadio de Gran Canaria) un partido de sanción.
