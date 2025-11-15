Luis García saca pecho de la capacidad de sufrimiento de su UD Las Palmas tras el triunfo en Valladolid

Otra batalla ganada y hasta en circunstancias de máxima dificultad. Para Luis García, hay que saber valorar la victoria de la UD Las Palmas sobre el Real Valladolid, un aspecto que el preparador natural de Oviedo explicó dejando claro que los pucelanos son un rival que «te lleva al límite físico a nivel de duelos y altas intensidades; hemos conseguido ganar sufriendo». Aun así, matizó que a su equipo le faltó «precisión en algunos momentos», aunque se justificó al alegar que una de las veces que sí estuvieron certeros materializaron una «acción de valor gol».

Continuando con ese análisis del partido y del contrincante, el asturiano repitió que el cuadro vallisoletano es uno de los más «intensos de toda la Segunda División». «Nos hubiese gustado estar más precisos, sobre todo en la segunda parte, pero los partidos van a toda leche y pararlos no es sencillo». En ese sentido, relató que a los grancanarios les tocó «defender el área y en esa faceta hemos estado bien». «Hay que estar orgullosos del esfuerzo de los jugadores, que se lo han dejado todo para ganar en un campo de Primera División y ante un claro candidato al ascenso».

En cuanto al gol anulado a la escuadra castellanoleonesa, el ovetense afirmó que le parecía una «falta clara porque le carga por detrás». «Creo que el árbitro lo hace bien dejando finalizar y luego pitando la falta; para mí es la falta es clara porque el defensa tiene ganada la acción».

Máxima cautela y sin noticias de Ale García

A pesar del triunfo, Luis García alegó que, pese a seguir invictos como visitantes y dormir en lo más alto de la tabla, «no hay que tirar las campanas al vuelo ni mucho menos». «El fútbol me ha enseñado que hay que ser humilde y seguir tu camino. Esta categoría es terrible y me quedo con ver a los jugadores haciendo lo que se trabaja, que disfrutan con ello y compiten como un equipo», argumentó.

Además, aprovechó esa cuestión para lanzar un guiño a los aficionados, remarcando la cantidad de hinchas que siguen al equipo. «Nuestra gente siempre nos sigue; mi mayor objetivo es que la afición de la UD Las Palmas se ilusione con este equipo», comentó.

Por último, habló sobre Ale García, que tuvo que ser sustituido después del descanso. En una de las últimas acciones de la primera mitad, el canterano se llevó la mano a la parte posterior del muslo de su pierna derecha y ya no volvió al césped tras el pitido que señalaba el camino hacia los vestuarios. Aun así, el preparador isleño no despejó la duda: «Ha tenido una molestia ahí, pero la verdad es que, con el partido, no me ha dado ni tiempo para preguntarle», finalizó.