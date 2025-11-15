Pejiño pide calma tras la victoria de la UD Las Palmas: «Los elogios nos debilitan; hay que estar tranquilos»

Pejiño no quiere pensar en la tabla. Quiere ir partido a partido y aunque pide tranquilidad, reconoce que la UD Las Palmas está en el camino correcto. El de Barbate volvió a ser anoche protagonista, pero esta vez sobre el césped de Zorrilla. Hizo el gol de la victoria a los 13’ y repite titularidad por segundo partido consecutivo: «Ahora mismo estoy tranquilo, aprovechando la oportunidad que me dan y rindiendo como a mi me gusta» aseguró el gaditano.

Asegura que el Valladolid dominó en «todas las facetas de juego» y que la UD «tuvo que ponerse el mono de trabajo y defender» para conseguir los tres puntos. El de Barbate no quiere mirar más allá y explica que lleva toda la semana sin mirar la tabla clasificatoria. «Cuando va bien las cosas todos son elogios y eso debilita. Hay que estar tranquilos, tenemos que ir paso a paso e ir a por el próximo objetivo. Estamos en el camino», apuntó.

Sergio Barcia, por su parte, hizo hincapié en la importancia de todo el grupo: «cuando los once tíos salimos a morir todo es más sencillo», expresó. Desde los que salen de inicio hasta los cambios de Luis García, todos son una parte importante en la UD Las Palmas: «Los once que empezamos y la gente que entró desde el banquillo aportó muchísimo, nadie se dejó nada y eso nos hace sacar puntos fuera de casa», comentó el central, que es el único futbolista de la plantilla insular que lo ha jugado todo en lo que va de curso: 14 partidos, un gol y 1260' con la elástica amarilla.