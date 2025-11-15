La silla de Barcia y una estatua para Luis García en la UD Las Palmas

Una victoria con firma de autor. Decimocuarto once diferente del curso, tres puntos con sabor a liderato y la sonrisa de la victoria en el vestuario de Zorrilla. La UD Las Palmas está en racha y es invencible a domicilio. Todavía no sabe lo que es volver a casa sin haber sumado al menos un punto y lleva dos jornadas consecutivas dando un golpe sobre la mesa. Los amarillos quieren volver a Primera División escoltados por un Luis García que parece tener en su poder la receta mágica para lograrlo: rotar para despistar al rival, mantener la portería a cero en la medida de lo posible, hacer que todos sus jugadores tengan minutos, esconder la lista de convocados y cambiar la libreta táctica dependiendo del enfrentamiento.

Luis García observa el juego de uss jugadores en Zorrilla / LOF

Anoche fue Pejiño, pero jornadas atrás ha sido Ale García, Lukovic, Clemente, Mika, Barcia, Manu Fuster o Iván Gil. Ocho nombres diferentes y el mismo objetivo: remar hacia la victoria y seguir subiendo peldaños en la maratón de la Segunda División. Unos resultados que llevan consigo el sello personal del técnico ovetense, quien ha conseguido recuperar la mejor versión de sus futbolistas en apenas unos meses. Figuras que han pasado de ser invisibles a protagonistas en los terrenos de juego y un vestuario que a simple vista parece estar unido y comprometido.

Desde el lesionado Recobita, que hizo acto de presencia en Zorrilla para ver la victoria de sus compañeros, hasta el tocado Ale García. Anoche la sonrisa era el complemento especial de una expedición que sueña en grande. La silla de Barcia en el aire, imitando a la celebración del madridista Alaba en la remontada del Real Madrid al PSG en el Santiago Bernabéu en 2022 fue el condimento especial a una noche marcada por la euforia colectiva.

El puzle de Valladolid

Nuevo rival y nuevo once de Luis García. Esta vez fueron Marvin y Kirian las piezas del rompecabezas nocturno. La apuesta volvió a ser Pejiño con Ale García simulando el ataque frente al Racing de Santander y el ovetense dio con la tecla de nuevo. Trece minutos bastaron a los amarillos para abrir el marcador de Zorrilla. Para que el de Barbate hiciera su segundo gol consecutivo y para que Kirian Rodríguez firmara su primera asistencia. Un cóctel revolucionario y cinco cambios de perspectiva durante el encuentro para aguantar el resultado hasta el 95’. Resistencia, cabeza, corazón y un poco de coraje para volver con tres puntos.

Los jugadores de la UD Las Palmas se acercan a la afición para dar las gracias por el apoyo / LOF

Una noche marcada por la entrada de Viera, que volvía a una convocatoria tras su lesión muscular y Jesé, que repetía minutaje tras la victoria del Racing. Un doble relevo como el de antaño, y la presencia de dos veteranos para poner la mesura. Iván Gil también tuvo su momento —es uno de los repuestos e confianza de García con 654’, 12 partidos y 2 goles—, así como Cristian Gutiérrez e Iñaki, que se ha ganado a pulso un hueco en los planes tácticos del técnico amarillo.

El método de los récords

Un nuevo jaque mate ‘made in’ Luis García que ha conseguido ganarse el respeto de los 22 equipos que conforman la categoría de plata. Una UD Las Palmas que este curso solo ha tropezado frente a Almería y Málaga, ambos bajo el foco del Estadio de Gran Canaria y por la mínima (0-1). Pero lo más gratificante está en los resultados lejos de casa, porque el método implantado por el míster bate récords: el conjunto amarillo es el único equipo de la categoría que no conoce la derrota como visitante y además lleva siete jornadas sin perder. Un lujo al alcance de pocos.

"Habrá momentos complicados y me vais a querer echar a la calle", apuntaba Luis García en la previa del encuentro. No quiere caer en la trampa de la euforia, aunque eso no quiera decir que no la disfrute. García sabe bien cómo funciona este juego, y él quiere ser el más listo de la clase. De momento insiste en la calma y sigue estudiando su próximo movimiento en el verde: para hablar de renovaciones, estatuas que le dignifiquen y ascensos ya habrá tiempo en el mes de mayo.