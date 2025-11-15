La UD Las Palmas pierde a Ale García un mes por una rotura muscular

Una lesión apaga a Ale García en su mejor momento. El pichichi de la UD Las Palmas —14 partidos, cinco goles y 2 asistencias— estará alejado de los terrenos de juego durante un mes aproximadamente por una afección en el isquio. El de Sardina fue titular en el encuentro frente al Valladolid en Zorrilla que terminó con los tres puntos para el cuadro de Luis García, pero no ofreció su mejor versión. Al borde del descanso y con la mano en la zona afectada, pidió el cambio y se retiró del verde, consciente de que las molestias le iban a mantener al margen del grupo durante unas semanas.

En el centro de la imagen, Ale García posa junto a Suárez y Cristian antes del duelo en Zorrilla / LP/DLP

Según las primeras exploraciones y a falta de las pruebas finales que se le realizarán en los próximos días, todo apunta a que el grancanario estará de baja en torno a las tres semanas o un mes, estando ausente para las citas frente a Albacete, Castellón y Mirandés. Dependiendo de la evolución de la lesión, el nene de oro podría volver a enfundarse la elástica amarilla ante el Ceuta, o en el peor de los casos para el primer encuentro del 2026 frente al Zaragoza.

De este modo, la UD pierde a una de sus estrellas. Fue una apuesta de Luis García en pretemporada y desde que empezó el curso lo ha jugado todo. Ha sido titular en 13 de los 14 duelos disputados, lleva a sus espaldas 1124’ y ha sido decisivo en siete partidos, ya sea con goles o asistencias. Empezó la temporada como un cohete y en la visita a El Molinón unas molestias le hicieron empezar desde el banquillo. Salió en la segunda mitad, y una semana después fue titular para medirse al Racing firmando uno de los tres goles que hizo el cuadro amarillo.

A punto de lograr su mejor marca

Con sus cinco tantos, está a tan solo dos dianas de superar su mejor marca, esa que consiguió en su cesión al Antequera CF en el curso 2023/24 —35 partidos, 7 goles y 3 asistencias—. El canterano quiere ascender a Primera con la UD. "Amo a mi club, amo a la UD Las Palmas y a mi tierra; quiero quedarme muchos años y ascender", valoró hace unos días.

Una lesión que hace que vuelvan los fantasmas del pasado. En su mejor momento, cuando mejor estaba cuajando en el equipo y cuando la UD empezaba a volar hacia el objetivo del ascenso. Detrás piden paso figuras como la de Jesé Rodríguez, Marc Cardona o Jaime Mata, que no se le ha vuelto a ver desde su titularidad en Copa del Rey ante el Extremadura. A la baja de Ale se une la de Marvin, que recibió en Zorrilla la quinta tarjeta amarilla y tendrá que cumplir ciclo. Además, Sandro Ramírez y Jere Recoba, que siguen con sus pertinentes procesos de recuperación.