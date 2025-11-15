Viera deja la UD Las Palmas en junio y quiere el tercer ascenso como despedida: "Esto se acabó"

Jonathan Viera Ramos se va. Adiós al Mesías el próximo junio. El mediapunta y capitán de la UD, que participó en los últimos 21 minutos, ya no oculta su expreso de deseo de colgar las botas al término de esta edición liguera -tiene 36 años y suma 273 duelos oficiales de amarillo-. «Ya se acaba...Que nos quiten lo bailado», valoró a este medio, tras deslizar en UD Radio que suspira por un cierre de carrera en el club pío pío con el dato histórico del tercer ascenso a la máxima categoría.

«He tenido que parar dos veces por las lesiones. Es ley de vida. Al ritmo que se juega hoy, cuesta más recuperar si estás mes y medio parado. Pero intento salir al campo para disfrutar y aportar. Estoy disfrutando muchísimo este año, porque es muy importante para mí. Quiero disfrutarlo mucho y sé por qué lo digo», determinó el genio de La Feria. Un ‘me voy’ en toda regla. El hasta siempre de una figura única, que alcanzó la condición de internacional y es el mayor negocio en la historia del club isleño. En relación al liderato y al gran momento de forma del plantel de Luis García, manifestó que «claro que veo la tabla. ¿Vamos primeros no? Pues eso, hay que seguir. Estamos en noviembre; quiero disfrutar, sobre todo en casa porque es muy emotivo y especial. Espero que sea un año bonito para mí».

Subir por su hijo Enzo

Para el ‘21’, que regresó tras cinco jornadas en el dique seco, tumbar al Valladolid en Zorrilla es una victoria de empaque. Un torrente de prestigio. «Es una victoria muy importante en un campo muy complicado. Ellos por momentos apretaron mucho, pero nuestro equipo juega muy bien al fútbol y cumple muy bien cuando tiene que ponerse el mono de trabajo [aseveró en relación a ser el menos batido de Segunda con solo ocho goles encajados]».

Además, insiste en acumular los puntos en el zurrón. Ya vendrán momentos de extrema dificultad. «Todos los puntos de la primera vuelta son importantes, porque en la segunda todo es más complicado. Sé de lo que hablo por la experiencia que tengo», valoró el mediapunta, que ascendió en 2015 con Paco Herrera y en 2023 con Pimienta -en ambas ocasiones en el Gran Canaria-.

Pide que se reconozca el esmero defensivo de la UD, que forma parte de la reconstrucción total que ha implantado Luis García Fernández. «La portería a cero es muy importante en el fútbol moderno. Te da muchos puntos al final de la Liga. Desde arriba hasta el portero el equipo está haciendo un trabajo defensivo espectacular. Y ahí están los números (...) Vamos a disfrutar de que vamos primeros [perderán esa condición si el Racing lograr puntuar esta tarde ante el Granada]. Vamos a ser felices, pero sin perder el norte. Estamos en noviembre y restan 28 jornadas; es un mundo».