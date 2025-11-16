El otro Kirian desata la locura en el Anexo bajo la mirada de Luis García (3-2)

Los fantásticos del Anexo. Magia y talento infinito. Las Palmas Atlético tumbó al líder Getafe B de forma épica (3-2) remontando el tanto inicial de Mestanza en la gran mañana de Kirian Ramírez. El grancanario logró un tanto y dejó la asistencia del tercero de Iván Medina. Rivarés abrió el camino en un pulso accidentado, que dejó la lesión muscular de Diego Martín (36'), así como la retirada en camilla del visitante Vilaplana -que jugó 45 minutos con Bordalás en el pulso de Copa del Rey-. El grave percance del central, rotura del ligamento cruzado, generó una gran tangana, ya que llegó en la génesis del 3-1. Con un jugador menos desde el 72 -roja a Risco-, los azulones llegaron a ponerse 3-2 en un duelo que llegó a los cien minutos.

Johan Guedes brinda otra recital y derriba la puerta del primer equipo. Que tome nota Luis García. En esa libreta, también figuran el 'otro Kirian', Iván Medina y Killane. Los platanitos de la locura.

Vilaplana, lesionado en la rodilla, es retirado del Anexo en camilla. Voló con la expedición de regreso a Madrid. / LA PROVINCIA / DLP

El técnico de la UD Luis García Fernández presenció en el palco del Anexo de Siete Palmas el campanazo de la 'vela chica'. Lo hizo junto a su mujer y su hijo, así como con Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente del club grancanario, así como con Luis Helguera, Vicente Gómez y Nicolás Ortega. La primera media hora fue un baño azulón en todo regala. Dictadura total. Golazo de Mestanza desde la frontal que se coló por la escuadra del arco de Killane. Dominio incontestable y un Killane protagonista con un serial de paradas increíbles. Herzog e Iñaki no perdían detalle de la visita del líder, que se sintió cómodo sobre el césped del Anexo. Lesión de Martín y un baño de lágrimas -ya se había lesionado en pretemporada y se perdió el stage de Marbella-.

Luis García Fernández conversa con Miguel Ángel Ramírez, esta mañana, en el palco del Anexo de Siete Palmas. / LA PROVINCIA / DLP

Un Killane volador

En el 43', Rivarés hizo el empate y llegaron los mejores minutos de la formación de Raúl Martín y Juanma Marrero. Las amarillas de Brian Velázquez e Iván Medina era el peaje de la furia. Descanso y tablas. Las cabalgadas de Elías Romero y la conversación íntima entre Luis García y Miguel Ángel Ramírez. Confesiones en el palco de la mini-bombonera. Con la roja de Risco y las paradas de Killane, la vela chica recuperó el control. Explotó el Anexo con el golazo de Kirian (84'). Soberbia acción de Iván Medina, que logra filtrar el balón entre dos rivales, y Kirian bate al gigante Diego Ferrer.

El central Carlos Navarro avanza con el esférico en el Anexo, en la disputa de la undécima jornada ante el Getafe B. / LA PROVINCIA / DLP

Con espacios, acción de contragolpe y combinación entre Kirian e Iván Medina. El '10' cerró el festival de forma plácida ante el delirio del millar de incondicionales de la factoría de Pedri, Coco, Kirian Rodríguez o Moleiro. La fábrica infinita de arte. Con Sergio Viera recuperándose de su percance físico del tobillo, este filial es un parque temático de la locura. Lucas Laso, a balón parado, reduce distancias de cabeza y el portero Diego Ferrer se sumó al ataque. A la desesperada, remate del arquero y se pitó el final en el 101'. Tangana en la medular en el partido más loco de la Segunda RFEF. Cayó el líder, dos lesionados y un Kirian abrazado a la perfección. El desatascador para firmar la mañana más hermosa. Bajo la lluvia, Raúl Martín alzó el puño y se abrazó con Juanma.