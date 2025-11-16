Raúl Lizoain acude al confesionario: "La UD Las Palmas me llamó para volver, pero no cuajó; soy muy feliz en Albacete"

En la tierra de El Quijote, la Araña de Escaleritas Raúl Lizoain Cruz (Las Palmas de Gran Canaria, 34 años) ha encontrado la felicidad. Los guantes de la madurez y la paz interior. El capitán del Albacete acude al confesionario. "Los compañeros me tienen aprecio, me tratan muy bien en el club y mi famlia y yo estamos muy cómodos. La felicidad no solo implica lo deportivo, sino también lo que acontede fuera del campo. Aquí la he conseguido", valora el arquero de los 76 duelos con la UD (desde 2011 con Juan Manuel hasta 2018 con el descenso a Segunda). Lleva nueve años lejos de la Isla tras su paso por el Alcorcón, Mirandés, Andorra y Albacete Balompié. Habla de Dinko, Luis García, de su amigo Mika, del adiós de Viera y las negociaciones frustradas para su repatriación. Un Lizoain al desnudo, desde la tierra de los cuchillos y la sonrisa eterna.

¿Titular o suplente ante la UD en el Gran Canaria -Alberto González lo sentó en la última jornada ante el Andorra-?

Comencé con esos cuatro partidos en los que no jugué, luego jugué nueve y bastante bien. Logré cinco porterías a cero de las nueve y con buenas sensaciones. En el último ante el Andorra, el entrenador Alberto González decidió por apostar por Mariño. Y ahora veremos qué pasa en la Isla. Me encantaría jugar porque vuelvo a mi tierra contra el equipo de mi vida; es muy bonito.

Es la sexta vez que se cruza con la UD, tras salir del club en 2018 con el descenso, y se le da bien. Tres victorias y dos derrotas.

Ha estado igualado, pero he tenido un poco de suerte. Al final es emocionante enfrentarte al equipo de tu tierra y reencontrarte con la gente con la que has compartido todo y te aprecian tanto. En ese sentido, más allá de los resultados que tengo contra Las Palmas, es tremendamente emotivo para mí.

Está a un partido de los 200 en Segunda. ¿Qué daría por cumplirlos en Segunda?

No sabía el dato y conseguir esa cifra de 200 partidos en Segunda no es nada fácil. Ese guarismo habla y desnuda la carrera que he tenido, todas las dificultades y sacrificios que he tenido que afrontar para poder llegar a esa cifra. Soy un afortunado por la carrera que tengo y solo espero poder celebrar ese cumpleaños en el Gran Canaria.

Madurez, brazalete y el mejor momento de su carrera. ¿Lo percibe así?

Espero que mi mejor momento esté por llegar, pero si analizo todo lo vivido hasta ahora, estoy en un buen momento. Lo atribuyo a la madurez, a la consistencia y luego te llega la felicidad. Tanto dentro como fuera del campo, vivo uno de los momentos más positivos de mi carrera.

Se va a medir a un excompañero como Mika Mármol con el que coincidió en el Andorra. Dos dianas, 14 puntos de sutura y mariscal en la zaga de la UD como demostró ante el Racing elevan su caché. Finaliza su contrato el 30 de junio. ¿Usted si fuese Helguera, lo renovaría para la UD?

Pues claro, ni lo dudaría con la temporada que está haciendo. Es un pilar fundamental en la UD y le tengo mucho aprecio. Es un jugador capital y resolutivo en el terreno, pero es que además te aporta en el día a día. Siempre suma, con buen carácter y clave en la caseta. Sería una renovación y un fichaje importantísimo.

¿Cómo analiza la reconstrucción de la UD del descenso con Diego Martínez al coliderato desde el rigor defensivo con Luis García en apenas cinco meses después? Ser portero en esta UD con Mika y Barcia es como viajar a Nueva York en primera clase. Un lujo.

Sí, llegaron muchos cambios a la UD y han repercutido en lo verdaderamente importante en Segunda: la defensa. En esta categoría, todo debe partir e iniciarse desde el rigor defensivo. Las Palmas, a nivel histórico, siempre ha tenido un juego muy alegre, pero el hecho de ser el menos batido te permite contar con esos puntos con los que no pensabas. Con lo poco que te generan, si tú eres capaz de marcar, sales victorioso. Tienen 26 puntos y eso te brinda solidez. Eso habla muy bien del trabajo, tienen una línea defensiva bastante buena y la labor del portero Dinko, merece ser destacada.

Aquí hay urticaria a decir que la UD es favorita al ascenso. ¿Usted lo duda? ¿Están obligados junto a Racing, Almería y Dépor?

Eso de 'obligado', pues no gusta que te lo pongan. En Segunda, subir es muy complicado, ya lo vimos con el Almería en la pasada temporada. Hace poco me preguntaron y dije que la UD era mi aspirante al ascenso directo. Falta mucha Liga, pero cuentan con un gran plantel y están haciendo muy bien las cosas.

¿Dinko es el mejor portero de Segunda?

Los números así lo confirman. Es el menos batido y cuando ha tenido que intervenir, lo ha hecho. Debemos darle su valor. Partir desde la defensa y la 'portería a cero' es clave y la UD lo están consiguiendo paso a paso. Desde la firmeza. Es meritorio.

¿Qué opina del adiós de Viera en junio?

Jonathan ama el fútbol y cuando ya escuché los cantos de sirena, hace unas semanas, de que lo dejaba en junio, me sorprendió. Es un apasionado del fútbol y le habrá costado mucho tomar esa decisión. Es una pena, es una persona a la que le tengo mucho cariño por todo lo que le dio al fútbol y a la UD. En este siglo, es de los jugadores que más ha dado a Las Palmas.

¿Por qué la UD que maravilló con Setién en Primera, y de la que usted formó parte, sigue en la retina de los aficionados?

Por todo, no solo por el estilo o la forma de ganar. Divertíamos al aficionado, se lo pasaban muy bien. Además, por la idiosincrasia del equipo y la cantidad de grancanarios que había en el once o de suplente. Éramos de la tierra y protagonistas. Ese elevado número de grancanarios en la UD, no se ha vuelto a repetir. Es muy difícil volver a conseguir algo similar, éramos de la Isla, de quintas parecidas y ante todo, muy amigos. Hacíamos un fútbol diferente y se disfrutó. Luego llegó otro ascenso [2023] y otro paso por Primera, pero ver a una UD como ésa será complicado. Por la cantidad de grancanarios y canteranos que había.

Hay una leyenda urbana de usted y Varas no quedaban para comer en La Marinera o el Hermanos García. ¿Con Mariño mantiene ese clima bélico?

¿Con Varas? Qué va, para nada. Hace un año hablamos por wasap, dijo una vez en la radio que no tomaba café conmigo. Y no mentía. Jamás fuimos a tomar a café. Soy una persona que destila cordialidad con mis compañeros como mínimo, y juegue o no juegue, trato de mantener ese respeto. Con algunos tuve más relación [que con Varas] pero conflicto ninguno. Si nos vemos, nos daremos un abrazo, e iremos a tomar ese café. Con Mariño, pues bien. En portería solo juega uno. No es habitual el cambio y existe una rivalidad. Debe ser sana. Tengo buena relación con Mariño y los dos peleamos por el puesto.

¿Le llamó Helguera para ficharle?

Sí, alguna vez me llamaron...

¿Y?

No cuajó. Es cierto que alguna vez hubo algún contacto, pero por distintas circunstancias, uno escoge otro camino. No terminó de cerrarse.

¿Pero le gustaría volver?

Es el equipo de mi tierra, mi vida y dónde todos los canarios queremos estar. Ya se verá lo que pasa en el futuro. Pero la UD para un canario lo es todo. Pero aquí estoy bien con mi familia, muy cómodo. El fútbol ya deparará lo que tenga que pasar.

¿Por qué no salen porteros grancanarios? Están en la plataforma de salida Adri Suárez y Killane.

Es difícil dar con una clave, antes de mi salida, también hacía mucho que no salía un portero grancanario. Eso depende de la base, de contar con guardametas de la tierra. Yepes está haciendo un gran trabajo y espero que el próximo que salgue y detaque, sea grancanario.

¿Habló con Vallejo del 21-J -el zaguero del Albacete y ex del Real Madrid, cayó con el Zaragoza en la final del playoff por el ascenso en el Gran Canaria en 2015-?

Lo hemos hablado, cuando jugamos contra el Madrid. Es una persona muy cercana y buen tío. Del 21-J hemos conversado mucho.