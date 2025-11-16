La vida sin Ale García en la UD Las Palmas: Pejiño, Viti, Viera, Jesé...

La lesión de Ale García deja a la UD Las Palmas desnuda. El pichichi amarillo y uno de los más utilizados por Luis García —5 goles y 1124’ en 14 partidos — se ve obligado a parar unas semanas. Ausente en Copa del Rey, el nene de oro empezó el encuentro ante el Sporting de Gijón desde el banquillo por unas molestias físicas. Salió tras el descanso y una semana después fue titular en la cita con el Racing, donde logró anotar su quinta diana a pesar de que no estaba en su máximo nivel. En Zorrilla volvió a salir de inicio y al borde del descanso el isquio le dijo basta. Tuvo que pedir el cambio y fue entonces cuando llegaron los peores presagios.

Luis García, en imagen de archivo. / LA PROVINCIA / DLP

A falta de más pruebas —que se realizarán estos días— que verifiquen las primeras exploraciones, todo apunta a que Ale estará alejado de los terrenos de juego durante tres o cuatro semanas por una lesión muscular. Una pérdida que hace al técnico ovetense actualizar su libreta táctica de cara a los próximos duelos y dar paso a los menos habituales de la UD. Una lista en la que no solo entran los delanteros olvidados como Jesé, Marc Cardona y Jaime Mata, sino también figuras como Manu Fuster, Viti, el renacido Pejiño o Iván Gil, que quiere recuperar el protagonismo en forma de goles y superar la barrera de los dos que ya tiene.

De los 14 partidos que ha disputado la UD Las Palmas este curso, Ale ha jugado los 90’ en siete de ellos, y en la otra mitad ha sido sustituido. Es llamativo que de esos siete duelos en los que el técnico Luis García ha decidido darle descanso, la UD nunca ha ido perdiendo. En cambio, en los encuentros que ha jugado hasta el pitido final los amarillos ganaron dos —Real Sociedad B y Cádiz—, empataron tres —Andorra, Burgos y Granada— y perdieron otros dos en Siete Palmas —Málaga y Almería—.

Cambios dispares

En cuanto a los cambios, los nombres han sido dispares y en ninguna de las siete veces coincide alguno. Frente al Córdoba fue sustituido por Viera; ante el Leganés por Cedeño; ante el Eibar por Kirian; en Huesca por Pejiño; frente al Racing de Santander por Jesé y el pasado viernes en Zorrilla fue Iván Gil quien ocupó su puesto. En El Molinón saltó al verde en la segunda mitad y en el once inicial de Luis García estuvo ocupando la banda Manu Fuster con Pejiño, mientras que él dio relevo al de Barbate.

Ale García y Marc Cardona / LP/DLP

Aunque Ale García es el máximo goleador del conjunto grancanario, el técnico ovetense puede respirar en lo que a los goles se refiere, porque además del canterano en el vestuario hay siete nombres propios más que ya saben lo que es batir al meta rival. Lukovic (3), Enrique Clemente (2), Iván Gil (2), Mika Mármol, Barcia, Manu Fuster y Pejiño, todos ellos disponibles salvo sorpresa, tienen la etiqueta de salvadores.

Un nuevo fichaje en la enfermería amarilla a la que se une la baja de Marvin para el duelo del viernes contra el Albacete, que cumple ciclo de amarillas. Ale se pone en modo avión por primera vez este curso y la UD tiene que hacer frente a la vida sin él, una situación que todavía no ha experimentado al 100%. Un relevo obligado que hace que el once de Luis García tenga un nuevo giro de guion de cara a las próximas semanas.