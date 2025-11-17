Luis García cocina en su manicomio el decimoquinto once diferente con la UD Las Palmas

La libreta táctica del manicomio de Luis García está bajo llave. El hombre de los récords en la UD Las Palmas con un coeficiente de 0,57 dianas por partido, está cocinando su próxima receta mágica: la del decimoquinto once diferente del curso. Unas rotaciones impuestas por la lesión de Ale García —el club ha confirmado que tiene una rotura fibrilar del isquiotibial derecho— que se perderá al menos las tres próximas semanas o la sanción a Marvin Park, que vio ante el Valladolid su quinta tarjeta amarilla. Con Jere Recoba y Sandro en la enfermería amarilla, el ovetense cuenta con 21 jugadores de campo para su siguiente formación.

Con una idea marcada desde que pisó por primera vez la Ciudad Deportiva, Luis García se reivindicó en el primer once de la temporada frente al Andorra. El ovetense, que ya había probado diferentes esquemas y probabilidades durante la pretemporada en Marbella y los dos derbis amistosos en las Islas capitalinas, sorprendió con Iván Gil y Ale García. En ese primer pulso, la UD calcó a los once guerreros que habían tumbado al CD Tenerife en Barranco Seco y dejó claro que su delantero era el '22', una de sus apuestas ganadoras desde inicio de curso. Dinko Horkas, Marvin, Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Cristian Gutiérrez, Loiodice, Amatucci y Fuster completaron la primera formación de la era García.

Una semana después, con la primera salida del curso, empezaron los cambios. La libreta echaba chispas tras el empate frente al Andorra y el cuerpo técnico apostó por un giro en el que los primeros sacrificados fueron Enzo y Cristian Gutiérrez. Además, entró por primera vez Milos Lukovic, formando con Ale y Manu Fuster el trío que maravilló a toda una afición. Por su parte, dos de las nuevas incorporaciones del verano como lo eran Cedeño y Recoba, tuvieron el premio de su primera titularidad con la elástica amarilla.

La presencia de Marc e Iñaki

Ya en la tercera jornada de Liga, con la visita del Málaga al Estadio de Gran Canaria, empezaron a ser notorias las intenciones del ovetense. Clonó diez de las once piezas de su puzle en Córdoba, haciendo el único cambio de Enzo por Cedeño. Un cambio que podría haber pasado desapercibido, pero que unas jornadas más tarde se empezó a notar, concretamente en la visita a El Plantío en la cuarta jornada. Esta vez fueron Marc Cardona e Iñaki González las grandes novedades. Un partido en el que parecía que el delantero catalán iba a empezar a coger carrerilla en la UD después de un año en Primera desapercibido y donde Iñaki demostró galones.

Ante la Real Sociedad B llegó la segunda victoria de la temporada. Quinto partido y quinto once diferente. Llegados a ese punto, muchos decidieron tirar la toalla a la hora de adivinar la formación del conjunto grancanario, y aquellos que jugaban al Fantasy entendieron que con Luis García el 'once tipo' no existía. Fue la noche de Pejiño, que se estrenaba en la cuadrilla inicial y regresaba Amatucci al centro del campo tras cumplir con sus compromisos internacionales. La otra figura que se incorporó fue Iván Gil, que volvía a la titularidad después de su lesión en el primer encuentro liguero.

El míster amarillo expresó a inicio de curso que su formación cambiaba en función del plan de cada partido

«A nivel técnico tenemos un plan dentro del partido y a partir de ahí hay jugadores que entran de inicio y otros que entran después y nos pueden ayudar. Todos son válidos para cualquier momento», comentó el técnico ovetense en rueda de prensa al ser cuestionado por los cambios constantes. Fue la firma de autor y uno de sus primeros avisos a lo que se venía: dejó claro que contaba con todos sus jugadores y que en cualquier partido podría llegar el turno de uno u otro dependiendo del trabajo semanal y el rival. Daba igual que el partido anterior hubiera salido de diez y que la UD hubiera conseguido los tres puntos con lo apostado, porque siempre ha habido, como mínimo, un cambio.

Una historia que se repitió en Leganés, frente al Almería y con el Cádiz en casa. La UD de las mil y una opciones estaba más activa que nunca y a ello se unió el juego de esconder la lista de convocados. Se empezó a mostrar a inicio de temporada, pero en el viaje a Leganés la cosa cambió. Luis García dijo basta y los jugadores disponibles no iban a salir a la luz por parte del club a no ser que alguien les viera en destino o durante el viaje. El motivo fue claro: «hoy en día con las redes conocemos el perfil de nuestros contrincantes y dónde puede jugar cada uno. Al mostrar nuestras cartas, estos equipos con los que nos enfrentamos empiezan a conocer nuestras posibilidades», apuntó al ser cuestionado por su decisión.

La primera titularidad de Kirian

En Los Cármenes Herzog suplió a Suárez con Viti de extremo y a excepción de esos dos nombres propios mantuvo la formación que tumbó al Cádiz. Ante el Eibar, volvieron al once Lukovic y Suárez. Frente al Huesca fueron Kirian Rodríguez, que disfrutaba de su primera titularidad tras superar su segunda Linfoma de Hodgkin y Viti de nuevo. En El Molinón la sorpresa fue mayor al no estar el pichichi Ale García, que se quedó fuera de la formación principal por molestias. Insistió García con Pejiño y Viti relevó al incombustible Marvin en el lateral derecho.

Con la visita del Racing al feudo de Siete Palmas, volvieron al once Mika Mármol y Ale García, los autores de los tres goles amarillos, Por último, el decimocuarto once de Luis García se produjo en Zorrilla el pasado viernes, cuando Marvin volvió a la pizarra inicial de la UD junto a Kirian Rodríguez.

Aunque su obsesión es ser el equipo menos goleado, tiene como objetivo dar minutos a todos sus jugadores

A pesar de los cambios de esquema en todas las posiciones, Luis García tiene a sus favoritos. El guardameta Dinko Horkas y Barcia son los dos únicos jugadores de la plantilla que lo han jugado todo. Acumulan 14 titularidades y llevan a sus espaldas 1260'. Lorenzo Amatucci es el tercero más utilizado con 1147' y presente en 13 onces con la elástica amarilla, mientras que el pichichi Ale García, aunque lo ha jugado todo, tiene 1124' en lo que va de temporada. Unas cifras que con su reciente lesión bajarán considerablemente.

Un equipo que tras su descenso a Segunda prometió una regeneración que parece estar cumpliendo a la perfección y en la que todos los jugadores, a excepción del portero Adri Suárez y Sandro Ramírez, han tenido sus minutos. La próxima pelea por La Liga está fijada para el viernes, cuando el Albacete de Raúl Lizoain visite el Estadio de Gran Canaria. Una nueva oportunidad para conseguir los tres puntos que hagan a la afición seguir soñando, y un nuevo pretexto para que Luis García apunte hacia su decimoquinto once diferente de la temporada.