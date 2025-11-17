Mika Mármol se aleja de la UD Las Palmas: recibe propuestas tentadoras de Primera e Italia

El héroe de la elástica amarilla ensangrentada maneja propuestas salariales que se escapan de los límites de la UD. Más allá de la frontera de la lógica. Mika Mármol Medina (Terrassa, 24 años), que finaliza contrato el próximo 30 de junio y desde enero puede firmar con otro club, está de dulce. Su gran curso de amarillo junto a Sergio Barcia, para levantar la muralla de hormigón armado (ocho goles encajados en 14 jornadas), no escapa para el fútbol de la Serie A. El Como y la Roma, que ya lo quisieron fichar en enero, están al acecho de uno de los jugadores con mayor proyección de Segunda División. La agencia de representación de Mika, Tactic Group, fundada por Josep María Orobitg -que también lleva los intereses de Xavi García Pimienta-, ha movido ficha.

Mika Mármol. / ANDRES CRUZ

El grupo de representación ya le ha trasladado al central zurdo que hay propuestas de gran interés del Calcio italiano, así como de Primera. Se antoja por tanto complicado que el zaguero amplíe su contrato amplía su vínculo contractual. Desde el club amarillo, a través del presidente Miguel Ángel Ramírez, jamás han perdido la fe. Se aferran al ascenso y al nivel de integración del catalán en el vestuario de Luis García Fernández. «Estamos hablando sobre el tema, Mika finaliza el 30 de junio, hemos hablado con él y con su representante. El jugador quiere renovar con la UD, pero siempre supeditado a que el equipo esté la próxima temporada en Primera y en eso se está trabajando», realzó el ejecutivo.

Mika Mármol (2ºi), con Gil, Marvin Park y Pejiño, el pasado viernes, en el paseo por Valladolid. / LA PROVINCIA / DLP

Diez ‘kilos’ desde el Olímpico

Solo con el ascenso, el central y lateral zurdo se quedaría, pero a eso cabe sumar el interés desmedido de otros equipos que cuentan con mayor capacidad financiera de la UD. En el pasado mercado invernal, la entidad grancanaria rechazó una oferta de diez millones de la Roma. Este montante llegó sobre la bocina y ante el cierre del mercado invernal. Y ahora, desde el próximo enero, Mika queda libre y es una pieza muy codiciada.

Con ocho partidos y dos goles en este curso (646’), el defensa es indiscutible con Luis García y eso que se perdió cinco jornadas por una lesión de índole muscular. Cuenta con 78 partidos de amarillo en las tres últimas temporadas -que los decora con dos goles y dos asistencias-. El ex del Barça llegó a la Isla por 1,9 millones por el 50% de los derechos federativos del jugador -compartido el pase con el FC Barcelona-. Ese agosto de 2023, comenzó el ‘ciclo Mika’, que dio un rendimiento sublime con García Pimienta en Primera y figuró en la prelista olímpica de Santi Denia para París 2024.

Y el pasado verano, el Girona lo intentó hasta la saciedad. Puso sobre la mesa una cifra que no logró satisfacer las pretensiones de Miguel Ángel Ramírez -la propuesta rondó los cuatro millones-. La cláusula es de diez ‘kilos’ y la UD cobraría cinco, ya que comparte los derechos federativos con el club azulgrana -que maneja una deuda de 4.120 millones-.

El zaguero sufrió un aparatoso golpe de Facu contra el Racing y precisó de asistencia médica. Recibió catorce puntos de sutura. La herida del héroe del escudo ensangrentado, que se aleja del proyecto de la UD para la próxima temporada. Con Barcia y Enrique Clemente, los tres mosqueteros del rigor están firmando un curso para enmarcar. Son el gran secreto.

El Como de Cesc Fábregas también le sigue a pista a Mika. Otro club que se volvió loco el pasado mercado invernal por el ‘3’. En lo referente a la próxima ventana de mercado, el mediapunta colombiano Nico Benedetti es el elegido para suplir la baja de Jere Recobita -operado del ligamento cruzado y que será baja hasta mayo-.

Mika Mármol, en Valladolid, con el caso protector. / LA PROVINCIA / DLP

Triple empate en la cabeza de la tabla

El atacante de 28 años queda libre tras finalizar su ciclo en el Mazatlán FC de México. Representado por la agencia Wasserman, la misma que defiende los intereses de Sandro Ramírez, Kirian Rodríguez, Álex Suárez o Viti Rozada, desde el entorno del mediapunta dan por cerrado su fichaje. Ocuparía la licencia de Jere Recobita.

Con una UD soberbia en defensa, los de Luis García Fernández ocupan la tercera plaza con 26 puntos -hay un triple empate con el nuevo líder Dépor, Racing y los grancanarios-. Burgos y Almería aprietan con 25 unidades en el casillero en la cuarta y quinta plaza, respectivamente.

En este marco de extrema igualdad, los amarillos han logrado el récord de encadenar siete jornadas sin perder de visitante en un inicio liguero en Segunda (van 34 temporadas). Además, cuentan con un coeficiente de 0,57 goles en contra por partido, el mejor guarismo en las 34 campañas en la categoría plata. Escenario propicio para la gloria, triple empate en la cabeza y un Mika que se aleja.