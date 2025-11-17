El pulso de la UD Las Palmas en Segunda: cinco equipos y un punto de diferencia

La maratón de la Segunda División está siendo intensa y pasadas las primeras catorce jornadas, son cinco los equipos que pujan por conseguir el ascenso directo. Con 26 puntos de 42 posibles, la UD Las Palmas de Luis García se sitúa en la tercera posición de la tabla. Su última derrota en Liga data del 27 de septiembre, cuando cayeron por la mínima ante el Almería en el Estadio de Gran Canaria (0-1).

Desde entonces, los amarillos solo han sabido sumar puntos a su objetivo, que no es otro que lanzarse a la Primera División. Con la victoria que significó el golpe sobre la mesa frente al Racing de Santander, los de Luis García se afianzaron en la zona alta de la clasificación. Sin embargo, junto a la UD son cuatro los equipos que pelean cada jornada por un puesto de ascenso.

De este modo, los tres primeros de la tabla —Deportivo de La Coruña, Racing de Santander y UD Las Palmas— están empatados a puntos con 26, mientras que el cuarto y quinto clasificado —Burgos y Almería— tienen 25. El Depor del grancanario Yeremay es el nuevo líder de la semana debido al golaverage, con 27 a favor y 13 en contra. El Racing, con 32 dianas a favor y la etiqueta de máximos goleador ocupa la segunda posición.

Los jugadores de la UD Las Palmas festejan en el vestuario de Zorrilla la victoria / UD Las Palmas

Una jornada de infarto

La UD, por lo tanto, asume el tercer puesto con 16 goles a favor y 8 en contra, unos números que van lanzados a la máxima categoría, más aún cuando la prioridad del técnico ovetense en cada duelo es mantener la portería a cero. El domingo, Burgos y Santander se ven las caras en El Plantío en busca de los tres puntos, mientras que la UD recibe al Albacete; el Deportivo al Ceuta y el Almería visita Butarque en un nuevo pulso por La Liga.

Los amarillos ya se ha visto las caras con todos los equipos que pugnan por el liderato a excepción del Deportivo de La Coruña, que visitará el Estadio de Gran Canaria en uno de los últimos partidos de la primera vuelta el fin de semana del 11 de enero. Con el Almería fue el único partido que perdió, logrando un empate (0-0) ante el Burgos en El Plantío y una victoria en el Gran Canaria frente al Racing de Santander (3-1).