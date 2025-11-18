Jefté Betancor: «Si le marco a la UD Las Palmas obviamente lo voy a celebrar»

Jefté Betancor (Las Palmas de Gran Canaria, 1993) regresa a casa. Lo hace defendiendo otra camiseta y con la motivación de que en la grada estará toda su familia. Repasa su trayectoria profesional, asegura que hubo contactos con la UD Las Palmas y se sincera sobre la ayuda psicológica que tiene desde hace diez años, cuando tuvo que dejar el fútbol durante seis meses

En su hoja de ruta lleva varios kilómetros y ahora le toca defender el escudo del Albacete. ¿Qué tiene de especial la ciudad y el equipo?

Después de mucho tiempo iba siendo momento de volver a España. Albacete era lo que mas me interesó. El club puso el foco en mí y hubo mucho feeling entre los dos. La ciudad me ha sorprendido porque es preciosa, se come bien y las instalaciones del club llaman la atención. Va muy bien todo.

¿Se ha marcado algún objetivo para esta temporada?

Yo siempre llego a los equipos con las máximas aspiraciones de intentar meter el mayor número de goles posible y estar en lo más alto de la tabla.

Ha estado en países como Chipre, Rumanía, Grecia… ¿Qué le han aportado como persona todas estas experiencias?

Creo que de todo se saca cosas positivas. Aprendes otras culturas y sobre todo a vivir. Salir fuera de casa me ha hecho mejor persona y me ha enseñado a tener la cabeza más fuerte. Me ha ayudado en todos los sentidos.

En el Olympiacos estuvo a las órdenes de José Luis Mendilibar. ¿Qué aprendió de él?

He aprendido mucho. No estuve tanto tiempo, pero aprendí cómo trabaja un equipo tan grande de las dimensiones de Champions y eso te da muchas cosas que se te quedan guardadas y manejas luego a tu nivel.

Jefté Betancor durante la Copa del Rey en el Gran Canaria / LP/DLP

¿Cuál considera que ha sido, hasta el momento, su mejor entrenador?

Tengo dos entrenadores que me han marcado bastante: el primero de ellos fue Gica Hagi en Rumania. Con él di un salto de calidad y me enseño mucho en todos los aspectos. El otro Juan Ferrando el año pasado. Tuvimos un buen año y aprendí de él.

¿Cómo describiría la cultura futbolística de los países que ha estado comparación con España?

Es sorprendente la afición por el fútbol. Los griegos por ejemplo viven todo este deporte como una religión y están siempre apoyando. Mola bastante.

Y después de varios equipos regresa a la Liga Española para enfrentarse este viernes a la UD Las Palmas en el Gran Canaria. ¿Cuáles son las sensaciones?

Las sensaciones son muy buenas. Personalmente estoy teniendo buenos partidos y volver siempre es bonito. Jugar delante de mi familia que es de ahí hará que todo tenga un sentido más especial.

Se va a enfrentar a la mejor defensa de Primera y Segunda División. ¿Le motiva?

No por enfrentarme a la mejor defensa, porque la motivación siempre está, aunque sí es verdad que el viernes será mucho más grande. Es una semana grande y no por nada, sino porque soy de ahí y cuando juegas contra tu equipo es una motivación extra.

Si marca, ¿lo va a celebrar?

Obviamente. Tengo que tener respeto a la afición del Albacete que es la que me apoya en todos los partidos. Soy jugador del Albacete y la celebración del gol es para mí, mi familia y mi afición y eso no tiene que molestar a nadie.

¿Ha habido contactos recientes con la UD Las Palmas? Se dijo que le habían llamado este verano…

Hubo algo, pero no sé cómo llego o qué se habló porque en eso trabajan los representantes.

¿Por qué cree que nunca ha acabado en la UD?

No lo sé. Soy el tipo de jugador que soy y sé lo que he hecho y lo que doy. No puedo valorar el porqué no he estado en el primer equipo.

¿Le gustaría volver a lucir la elástica amarilla antes de retirarse?

Claro. Es lo único de lo que no me voy a esconder nunca y siempre he dicho. La UD es mi equipo de niño y el que seguirá siempre ahí cuando me retire.

Usted dijo hace unos años que pensó en dejar el fútbol y le ayudó el trabajo psicológico. ¿Cómo fue esa etapa y por qué quiso abandonar todo lo que había construido?

Son épocas o etapas de la vida que uno no esta contento consigo mismo y está pasado por problemas. Sentía que tenía que parar para centrar la cabeza y ser más fuerte y así lo hice. Estuve seis meses sin jugar y volví con mas fuerza. Fue hace diez años más o menos y ya ha pasado todo.

¿En qué medida le ayudó ese trabajo psicológico?

Hasta día de hoy, porque sigo tratando con Raquel Oliva, mi psicóloga. Ella me ayuda y me beneficia en todo. Creo que una ayuda externa a situaciones que no sabemos controlar siempre es buena. Son consejos que después hay que ponerlos en práctica para seguir avanzando.

Cada vez son más los futbolistas que requieren de ayuda mental. ¿Por qué?

Creo que en el fútbol la mente es de las principales fuerzas. Cuando no salen las cosas bien ves que mucha gente detrás te critica o habla de ti y te afecta porque no somos robots, igual que cuando te pitan en el estadio. La psicóloga me ayuda a que esos momentos vayan a menos.

¿Cree que los delanteros lo sufren mas?

Sí. Al final nosotros vivimos del gol y el gol son rachas. Cuando metes gol eres bueno y cuando no eres muy malo y así es el fútbol. Hay muchas veces que psicológicamente te hace decaer un poco, pero he entendido que no hace falta anotar en todos. Ojalá, pero eso no lo hace ni Messi ni Cristiano y hay que entender que no por no marcar eres el peor futbolista del mundo.

Decía que a día de hoy sigue precisando de la ayuda de su psicóloga. ¿Cómo se organiza para las sesiones y cuándo le hace más falta acudir a ella?

Hablamos semanalmente o cuando acaba los partidos. Ella me ve jugar y me dice cosas que va viendo y la verdad que todas las veces que hablo con ella es para mejorarlo todo.

Ahora que la tormenta ha pasado y que ha vuelto a ser usted mismo, ¿cómo se describiría en una palabra?

Me considero un trabajador. Creo que a pesar de todas las adversidades me lo he currado como un cabrón para llegar a donde estoy.