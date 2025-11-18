Sandro estira su vía crucis en la UD Las Palmas y es baja para recibir al Albacete

Sandro Ramírez sigue con su particular vía crucis. El delantero grancanario (81 partidos de amarillo, 17 goles) no estará el viernes ante el Albacete Balompié (19.30 horas, LaLiga TV).

El artillero del barrio de La Feria, nueve dianas en la pasada campaña en Primera, ha completado parte del trabajo con el grupo y otra de manera individual en las últimas tres semanas tras disponer del alta médica. Sin embargo, aún no tiene el alta competitiva. No hay de regreso. "Tenemos que ser pacientes", realzan desde el club grancanario.

El exjugador del Barça se operó el pasado julio de la articulación dañada (una artroscopia en la rodilla derecha) en la Ciudad Condal por el prestigioso médico traumatólogo Ramón Cugat.

El percance aconteció al segundo día del stage en Marbella. El 17 de julio fue intervenido y cuatro meses después, sigue luchando por su vuelta. Tres semanas de faena en Barranco Seco y una lucha titánica contra todos los elementos. El contrato de Sandro Ramírez con la UD finaliza el próximo 30 de junio.

A la ausencia del atacante del barrio de La Feria (215 partidos en Primera), cabe sumar las de los lesionados Ale García y Recobita. Marvin Park tampoco estará ante el Albacete Balompié por lesión.