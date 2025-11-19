Antiviolencia sanciona a diez seguidores de la Naciente de la UD Las Palmas por superar el 0,0 % de la tasa de alcohol

La noche de los tests de alcoholemia en el Gran Canaria se salda con la sanción a diez aficionados de la UD Las Palmas por superar la cuota del 0,0% de alcohol. Dentro de la normativa de la Ley del Deporte, la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que pertenece al Consejo Superior de Deportes, les impone una multa de 600 euros a cada uno y la retirada del abono -en el caso de ser socio del club amarillo-.

Se trata de una medida insólita y controvertida, al aplicarse en el interior de un estadio de Primera y Segunda 'a la caza' de aficionados, socios o abonados que superan el citado 0,0 % de la tasa de alcohol. Además, se les instó a abandonar el recinto de Siete Palmas, el pasado domingo 5 de octubre, en los minutos previos al comienzo del pulso entre la UD Las Palmas contra el Cádiz CF. El control se realizó en la puerta de la grada Naciente y llegó en un domingo marcado por los graves incidentes entre ultras amarillos y del Alcalá (los brigadistas) en la calle de Fondos de Segura.

Sector de Ultra Naciente, durante la disputa del partido entre la UD y el Cádiz. / ANDRES CRUZ

El veredicto de sanción fue adelantado ayer por la Cadena SER Las Palmas. La nota además incluye que la Comisión contra la Violencia propone sanción para dos aficionados amarillos por la reyerta matutina entre los radicales de la UD y el Alcalá de Segunda RFEF. Antes de la disputa del partido en el Anexo entre Las Palmas Atlético y el cuadro madrileño, volaron piedras y papeleras en la calle de Fondos de Segura dejando dos heridos leves.

El sector radical de los Brigadas del Alcalá de Madrid. / LA PROVINCIA / DLP

Episodio en la primera jornada

Ya en la primera jornada, en el UD-Andorra, se detuvo a un aficionado que se resistió a abandonar el Gran Canaria al presentar evidentes síntomas de embriaguez. Una seguidora de la grada de Tribuna alertó a la seguridad privada del comportamiento extraño del aficionado, que estaba fotografiando a la citada de forma insistente. Al no querer abandonar el estadio, llegaron las fuerzas policiales y siguió sin acatar la orden, hasta el punto de agredir a un policía. Pasó la noche en depedencias policiales.