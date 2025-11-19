Clemente pone voz a su renovación en la UD Las Palmas: "Cuando la predisposición es buena por las dos partes..."

Enrique Clemente pone voz a su renovación con la UD Las Palmas.El central y lateral zurdo, que disfruta de su versión superlativa con Luis García Fernández, admite desde la mesura y la calma que hay fumata blanca. "Cuando la disposición de las dos partes es buena todo es más sencillo. Soy muy feliz, no solo a nivel deportivo. También en lo personal y privado. Me gusta tomar distancia y centrarme en el fútbol. Esos temas de mi renovación no me competne. Disfruto del fútbol y ya los demás se encargan del resto".

El aragonés subió con Pimienta en 2023 y ahora analiza el cambio al luisismo -el régimen del portería a cero y el hecho de disfrutar de la mejor defensa de Primera y Segunda-. "Recuerdo que con Pimienta no encajábamos muchos goles y la defensa fue una de las claves para estar arriba (...) El otro día en Zorrilla se vio que supimos jugar al otro fútbol. Es importante que la gente vea que podemos jugar y ganar de otra manera. Aunque somos conscientes de que nuestra mejor manera de ganar es teniendo la pelota".

En relación al pulso del viernes (19.30 horas, LaLiga TV) en el Gran Canaria ante el Albacete Balompié, pronostica un pulso loco. De ida y vuelta, como ya aconteció ante Andorra o Racing. "Hemos visto que el Albacete es un equipo alegre, por decirlo de alguna manera. Es un rival que va para arriba, que deja gente descolgada, que transita muy bien y tiene gente con velocidad y desequilibrio. Creo que ellos querrán un encuentro de ida y vuelta, pero nosotros queremos tener más control. Ahí estará el pulso del encuentro. Queremos hacernos fuertes en casa y volver a ganar con nuestra afición".

'Made in Luis García'

Admite que el trabajo de Luis García, así como el de Barcia y Mika, provoca una retaguardia perfecta. Ahí están los números. "La dinámica fuera de casa no es casualidad; algo hacen bien. Es un equipo atrevido, que no creo que venga a encerrarse con los once jugadores en su campo. Seguramente tendrán ocasiones para hacernos daño, pero nosotros tenemos que estar preparados para contrarrestarlas".

Es un nuevo Enrique Clemente, que llega gracias a su condicion física, futbolística, psicológica y la fe ciega de Luis García. "Me estoy encontrando muy bien desde el principio. Desde el primer día el míster me ha dado mucha confianza y coincidimos mucho en la manera de ver el fútbol, de entender cómo va el juego. Tengo ganas de que siga igual, con la confianza del entrenador al resto de equipo y en mí".

Insiste en la mano mágica del asturiano: "Nos demuestra la ambición y ganas de mejorar también. Exige mucho desde la normalidad, que es el cóctel perfecto. La confianza es muy importante tanto para el jugador como para la persona. Y solo deseo demostrárselo en el campo".

Ser cuerdos en el manicomio del balón

Enrique Clemente, que lleva dos goles en la mejor temporada de su vida, no quiere oír hablar de la condición de favoritos o aspirantes al ascenso. "Debemos tener el camino muy claro, lo externo nos genera distracciones que pueden hacernos perder el rumbo de nuestro camino. Miramos hacia adelante, siendo constantes. Tenemos cero presión y no miramos lo que no sea lo nuestro. Queremos ser constantes y cuerdos".

Se emociona al hablar de la "ilusión" que hay en el ambiente y en el entorno de la UD. "Es inevitable el deseo que tenemos dentro de unos meses. La ilusión es bonita, tanto dentro como fuera. Tras un año complicado empiezas con dudas. El objetivo era enganchar a la afición con el equipo. El ascenso depende del nivel de juego y de esa pizca de suerte también", valora el zaguero, que ya subió con Pimi en 2023.

Hace un llamamiento a la bombonera de Siete Palmas. "Todo el que pueda venir, que nos ayude lo máximo posible. Y el que no, que lo disfrute donde pueda".