El fiestón de Cedeño con la Panamá mundialista: cumbia, ron, camión descapotable y el orgullo de la UD Las Palmas

El fiestón de Edward Cedeño. La cabalgata de la gloria hacia el Mundial de Estados Unidos 2026. El centrocampista de la UD Las Palmas conquistó en la pasada madrugada un pase histórico con Panamá a la Copa del Mundo que arranca el próximo junio. El timonero amarillo se quedó sin minutos en la victoria (3-0) ante el El Salvador que brinda el liderato final del Grupo A de la CONCACAF. El pulso se disputó en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la Ciudad Panamá.

César Blackman, Eric Davis y José Luis Rodríguez lograron los tantos de Panamá, que está dirigida por Thomas Christiansen -que debutó como internacional en el Estadio Insular-.

Cedeño, margen izquierdo, durante el manteo al seleccionador de Panamá Thomas Christiansen. / Bienvenido Velasco

La fiesta fue larga en Ciudad de Panamá con más de 100.000 aficionados del combinado nacional. Es el segundo Mundial al que accede Panamá tras jugar el de Rusia 2018. Como detallas las agencias y rotativos panameños, 'la calle 50, la principal arteria de la ciudad, se inundó de fanáticos celebrando este hito deportivo en pleno mes de la patria, un conjunto de días que honran los hechos históricos que llevaron al país a su independencia'.

Además, dejaron testimonios de "estamos emocionados y "teníamos esperanzas". Cumbia, ron, camiones descapatobles, bailes en la carretera, coches pintados, motos estilo Harley-Davidson y muchas banderas, los panameños de todas las edades. 'Estamos alocados'. La música de artistas locales como Dangerman, Japanesse o Boza retumbaron entre las calles de Ciudad de Panamá mientras brincaban y a momentos tiraban cerveza por los aires.

Aficionados de Panamá festejan el billete para el Mundial de Panamá. / Carlos Lemos

Ejemplo de esa emoción por la clasificación mundialista de la selección de fútbol panameña, fueron las lágrimas del entrenador Tomas Christiansen en plena cancha tras el pitido final. "Estoy superfeliz de que vayamos al Mundial". Cedeño ha participado en cinco partidos internacionales con Panamá y en este curso suma siete con la UD Las Palmas (seis de Liga y uno de Copa ante el Extremadura). El centrocampista llega hoy a Gran Canaria y se ejercita con el equipo para mañana entrar en la convocatoria ante el Albacete Balompié (desde las 19.30 horas y por LaLiga TV).

Con 84 minutos en su estreno en Segunda, causó baja en Valladolid al estar citado con Panamá. Ante el Racing, disputó cuatro minutos en su última aparición liguera (9 de noviembre).

Cedeño, en imagen de archivo, con la selección de Panamá. / LA PROVINCIA / DLP

La UD Las Palmas felicitó a su jugador con un mensaje en X. '¡Sueño cumplido para Edward Cedeño, Panamá ya está en el Mundial!'. Robert Jarni tras dejar el cuadro amarillo en 2001 jugó el Mundial con Croacia de Corea y Japón de 2002. Fue su tercera participación tras el de Francia 1998 -donde alcanzó las semifinales- y el de Italia 90 con Yugoslavia.

El exportero argentino Daniel Carnevali (1974) disputó el Mundial 1974 de Alemania siendo jugador amarillo. Por su parte, Masoud Shojaei participó en el de Brasil 2014 tras el Cordobazo.