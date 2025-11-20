Así es el Albacete, el rival de la UD Las Palmas: Lizoain de titular y Vallejo se reencuentra con su portería maldita

Lizoain y diez más. El meta grancanario se reencuentra este viernes, como capitán del Albacete Balompié y en su partido 200 en Segunda, con la UD Las Palmas. Será la sexta ocasión que el de Escaleritas se cita con los amarillos, tras su salida en 2018, una vez consumado el descenso con la apocalipsis Emenike. La contienda arranca a las 19.30 horas y será televisada por LaLiga TV.

La UD quiere ser líder ante un Albacete Balompié mermado en ataque y con la Araña de Escaleritas de titular y que alcanzará los 200 partidos en la categoría de plata por su paso por el club amarillo, AD Alcorcón, CD Mirandés, Andorra, Cartagena y el propio club manchego-. Además, Agus Medina, que ha firmado seis dianas, tiene molestias en el soleo derecho y es baja. Higinio Marín tampoco estará por un golpe en el tobillo. Javi Villar, esguince de tobillo, completa el parte de bajas.

El vuelo de Raúl Lizoain Cruz, durante un entreno del Albacete. / LA PROVINCIA / DLP

La expedición albaceteña viaja esta tarde y se hospeda en el NH Imperial Playa Hotel. En las últimas diez jornadas, el Alba solo ha sufrido dos derrotas ante Córdoba y Eibar. Dirigidos por Alberto González Fernández, tienen a Vallejo, ex del Real Madrid, en sus filas. El zaguero maño sucumbió en el Gran Canaria (2-0) en la vuelta de la final del playoff ante el Real Zaragoza en el 21-J de 2015. Tras el pulso en Gran Canaria, el Alba, que marcha undécimo, recibe al Dépor de Yeremay Hernández. Luego afrontan la segunda eliminatoria de Copa ante el CD Leganés.

Jefté Betancort, esta mañana, antes de viajar a Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

Rotaciones en el arco

El meta Mariño, titular ante el Andorra en la última jornada, y que volverá al banquillo, realzó la buena relación con Lizoain. «Lo llevamos muy bien. Tenemos experiencia, sabemos lo que es el rol del portero y tenemos una competencia muy sana. Muy buen ambiente. Ambos queremos jugar, pero aceptamos la situación y ayudamos al compañero.

Entrenamos para demostrar al míster que puede confiar en uno u otro». Sobre los duelos ante la UD y Dépor, los tilda de «dos grandes rivales». «Vamos a la Isla con la ilusión de ganar. Las Palmas y el Dépor son colíderes, con plantillas muy buenas, no están arriba por casualidad. Pero tenemos la ilusión de seguir creciendo, encadenar victorias y reconfortarnos en lo que estamos haciendo bien. Vamos con todas las ganas de traernos los tres puntos».

La lista de citados del Albacete con Lizoain, Jefté y Vallejo. / LA PROVINCIA / DLP

El último paso del Alba por el Gran Canaria acabó en victoria manchega (diciembre de 2022) con tantos de Fuster, ahora en las filas de la UD, e Higinio. Maikel Mesa (ahora en el Tenerife) falló un penalti.