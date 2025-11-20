Arana sueña con un futuro amarillo: "Me gustaría jugar en la UD Las Palmas 100%"

Juan Carlos Arana no olvida su niñez en Las Palmas de Gran Canaria. A pesar de que se fue a la cantera del Real Madrid cuando solo era un niño, en su mente han quedado aquellos años en los que soñaba con jugar en la UD Las Palmas y las mañanas en las que se sentaba a ver a Jonathan Viera y Vitolo entrenar con el filial amarillo. Ahora, aunque tiene como objetivo ascender con el Racing de Santander a Primera División, no se esconde al hablar de su futuro: "Me gustaría jugar en la UD Las Palmas 100%".

El pasado 9 de noviembre pisó por primera vez el feudo amarillo para enfrentarse al conjunto de Luis García. Salió en la segunda mitad y estuvo apoyado por toda su familia, que al igual que él imaginan a un Arana volviendo a casa y defendiendo el escudo de la UD. "Hace unas semanas pisé el Estadio de Gran Canaria por primera vez y no me imagino si lo hiciera cada fin de semana", comentó en una entrevista para El Chiringuito. "Si digo lo contrario mentiría, me veo jugando ahí", confesó. Con contrato en el Racing hasta 2028, el delantero grancanario quiere jugar en casa cuando pueda dar su máximo nivel y no para retirarse en un futuro lejano. "Defiendo los colores del Racing pero Las Palmas es mi equipo".

El delantero, que ha pasado por las filas del Villarreal, Eibar y ahora Racing, se lesionó en el tercer entrenamiento de la pretemporada y se fracturó la base del quinto metatarsiano derecho. Pasó por quirófano y estuvo cuatro meses de baja. Este curso suma 77' en Liga y 25' en copa del Rey, a lo que se le suma una asistencia. El curso pasado estuvo a punto de ascender con el Racing y fue decisivo para el club sumando 40 partidos y 13 goles.

Juan Carlos Arana de niño junto a Juan Manuel Rodríguez al inicio de una sesión de trabajo / LP/DLP

Íntimo de Yéremy Pino

Amigo íntimo de Yéremy Pino, grancanario que apunta al Mundial de 2026 con la selección española, Arana asegura que fue uno de los que le animó a que diera el salto a la Premier. "Es un salto que ha dado y segura que va a estar en un equipo grande de cualquier Liga, se está viendo. Creo que va a seguir hacia arriba y me gustaría que fuera al Mundial, claro".

Arana se considera un jugador completo que puede "jugar de espaldas, ir al espacio y entiende el juego", tiene como ídolo de la infancia a Cristiano Ronaldo y se compara, en cierto punto, a Mbappé, el que considera que es su jugador favorito de Primera División. "Se asemeja a mis cualidades". Su comida favorita es la ropa vieja de su madre, se alegra por la gran temporada de sus compañeros Villalibre y Jeremy Arévalo —8 y 7 goles respectivamente este curso— y se define una persona impulsiva.

De su infancia en Gran Canaria no se va a poder olvidar, ni tampoco de sus inicios. "El Unión Viera fue mi trampolín y mi último gran año de carga emocional". Un Arana que sueña en amarillo y que no se esconde al hablar de un posible futuro defendiendo el escudo de la UD, aunque eso no quite que "el Racing es especial y lo seguirá siendo los años que tengo contrato".