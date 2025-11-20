Luis García se rinde a Viera: "No hay que jubilarlo, sino disfrutarlo en la UD Las Palmas...Debería ser eterno"

La inteligencia de Luis García Fernández en la gestión de grupo carece de límites. En la previa al pulso ante el Albacete en el Gran Canaria (mañana, 19.30 horas, LaLiga TV), elogia el arte, la fantasía y la madurez de Jonathan Viera, que el próximo junio se retira del fútbol. A la cuestión de si la mejor jubilación del 21 es con un ascenso, advierte que "no hay que jubilarlo, sino disfrutarlo".

Traza un paralelismo del mediapunta y capitán de la UD con veteramos como Cazorla o Tamudo, con el que el ovetense compartió vestuario en el RCD Espanyol. "Me veo reflejado en Viera por mis últimos años de jugador. La máquina del tiempo nunca la puedes parar. Es un futbolista especial, diferente y único. Quiere disfrutar cada día y así lo planteamos desde que llegó. Para que se ilusionara de un vestuario joven y aportara energía. Es lo que está haciendo. Sabe por qué lo dice...El final está más cerca que lejos. Pero hemos de ilusionar a Viera para poder disfrutarlo. Disfruté con él viéndolo por la tele y ahora lo hago como entrenador día a día. Soy de los que piensa de que ese perfil de jugadores como Viera, Cazorla o en Tamudo en mi época en el Espanyol deberían ser eternos. Deberíamos ser capaces de parar el tiempo. Si disfrutamos con él en el tiempo que esté será genial (...) ¿Hasta cuándo? El tiempo dirá cuándo. Ojalá sea dentro de mucho tiempo", relató con tono reflexivo.

Luis García, el pasado agosto, durante una entrevista con LA PROVINCIA / DLP. / PÉREZ CURBELO

En relación a la situación de Sandro Ramírez, confirma que no tiene fecha de vuelta -como ya publicó este medio el pasado martes-. "No sabemos realmente cuándo vuelve. Hay días que está mejor que otros, así es el tema de la rodilla. Debe acumular entrenamientos y que vaya teniendo mejores sensaciones. No cabe duda de que Sandro es jugador diferencial, quiere estar con el grupo y es muy importante. El tiempo es el mejor aliado de los médicos". Operado en julio de la articulación, lleva cuatro meses en el dique seco.

Sobre si la UD de los récords intimida a los rivales, advierte que algunos como el Valladolid les obliga a practicar un fútbol más arcaico y alejado de su guion. "Ha habido rivales que nos han hecho daño, aunque no nos hicieran gol. Nos hicieron cambiar en el partido y jugar a algo que no nos gusta demasiado. Los rivales también se adaptan, analizan y nos obligan cada día a hacer un poco mejor de todo. Los partidos cambian y van donde no queremos, pero nosotros no podemos dimitir del juego".

Distracciones a modo de renovación: Mika, Pejiño...

En relación a las renovaciones o salidas de Mika Mármol o Pejiño, no quiere distracciones. La ilusión lo sepulta todo. "Lo mejor es la ilusión y el objetivo común, día a día. El jugador se abstrae sobre su futuro y disfruta del momento, genera competitividad dentro del colectivo. Si somos capaces de que los jugadores disfruten dentro del terreno, el resto de las cosas les preocupará menos".

Luis García Fernández, esta mañana, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

La velocidad de Kirian

El estratega de los récords matiza el rendimiento de Kirian. No es un velocista. "El nivel físico del Valladolid fue brutal. Como dato: Ale García, por ejemplo, trabajó en media parte lo que hace en otras ocasiones durante un partido completo. Hay que poner en contexto el ritmo que nos exigió el club vallisoletano. Kirian estuvo a nivel de juego excepcional; la asistencia a Pejiño es de él", relata.

Pero advierte que no es un mimbre que deslumbra por la potencia. "Viene de dónde viene y hemos de tener paciencia. Kirian está trabajando durísimo para competir al máximo nivel. No vamos a conseguir a un Kirian que se ponga en 34 km/h nunca, pero lo vamos a disfrutar de su inteligencia táctica con el balón. Busquets tampoco cogía esa velocidad".

I love Amatucci

El técnico de la UD, que mañana se puede poner líder de Segunda, otra vez, analizó la gran temporada del italiano Amatucci y recuerda que conforma un gran acierto de la dirección deportiva, que lidera Luis Helguera. "La de Amatucci es una posición clave en la UD. Porque tratamos de encontrarlo. Es un chico muy inteligente. A pesar de su juventud, entiende muy bien el juego, es agresivo y profesional. Es un acierto máximo de la dirección deportiva (...) Tiene un futuro tremendo".