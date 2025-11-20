Previa UD Las Palmas-Albacete: Los reyes del 'portería a cero' quieren bailar por Viera

Un líder de cemento contra el Queso Mecánico de Raúl Lizoain y Jefté Betancor. La UD, en un pico de forma sublime y practicante de culto del pragmatismo eterno (ocho goles encajados), busca el primer puesto de la tabla ante el Albacete Balompié en el Gran Canaria en la contienda que abre la 15º jornada (19.30 horas, LaLiga TV). Terceros e igualados a puntos con Dépor y Racing -la diferencia de tantos general y el particular con los cántabros condena a los pío pío-, el bloque de Luis García es la sinfonía del pragmatismo.

Cautiva desde el orden, con un Barcia y Mika incombustibles, y puede sumar esta noche la octava jornada consecutiva sin perder. Con seis porterías a cero, se trata de rentabilizar la religión del portería a cero -van seis en esta campaña de récords-. Hay que sobrevivir a la baja del pichichi Ale García con Lukovic, Pejiño y un ex del Alba como Aladino Fuster.

Vuelve Enzo al volante con un Amatucci incansable al elogio. El gran fichaje de Luis Helguera carece de límites y sigue deslumbrando en su particular Camino de Santiago al estrellato. Es el Roque Mesa italiano, que controla el termómetro y la velocidad del juego. Marvin Park (sanción), Sandro Ramírez y Jere Recobita completan la lista de ausencias. Es una oda a esta UD irreductible y a la magia de Viera, que el pasado viernes anunció que se retira en junio.

El Gran Canaria tiene seis meses para despedirse del mejor activo del siglo de la industria amarilla. Negocio (fue traspasado por 27 millones y luego fue clave en los dos ascensos de 2015 y 2023, que generaron 80 kilos al cuadro grancanario por los derecho televisivos) y genio, que sus 36 años quiere irse a lo grande.

La pólvora (16 tantos y el undécimo máximo realizador) es cuestión del arte diabólico de Pejiño. El extremo de Barbate logró el tanto de la victoria en Pucela y firmó la asistencia del 3-1 ante el Racing en el Gran Canaria. Está en todo, es un hombre nuevo. Es uno de los legionarios de la psicología y de la fuerza del diván. Desde la furia de Barcia y la velocidad de Viti, Luis García plasma esta noche el 15º once en otras tantas jornadas.

El Queso Mecánico de Alberto González llega con las bajas de Agus (siete tantos), Higinio Marín (1) y Javi Villar. Rotación en portería y turno para Raúl Lizoain. El ex de la UD alcanza los doscientos partidos en Segunda en su jardín. Cumpleaños para un meta de la factoría con 32 duelos en Primera. Criticado por la parroquia amarilla -fue lapidado en las redes sociales en 2016- hoy cumple su particular venganza como capitán de un Alba candidato a todo. En el frente ofensivo, un trotamundos como Jefté que pasó por el filial de la UD para triunfar en Rumanía y Grecia (fue pichichi de la liga helena con el Panserraikos). Primer funeral por la marcha de Viera y se busca depredador sin Alegol. Reencuentros y una misión imposible: derribar el Muro de Berlín de Luis García. Atentos al dato de afluencia, hay que superar los 22.039 fieles.