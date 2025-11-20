La UD Las Palmas vuelve al diván: terapia en la caseta de los récords

Cada palabra de Luis García forma parte de un guion elaborado. Del "Ale volverá pronto" al salir del Anexo, el pasado domingo, al restarse mérito de forma reiterada. "¿Renovar? No hemos hablado de eso con el presidente Ramírez [en el palco del Anexo]. A la tercera derrota ya me querréris echar". Y es que el secreto de la UD indestructible habita en un diván. Azul y amarillo como los sueños de una caseta sedienta de gloria. Y de Freud.

Luis García, en una imagen reflexiva. / PÉREZ CURBELO

Detrás del armazón de acero de la mejor defensa de Primera y Segunda -el cuadro de Luis García Fernández ha encajado ocho tantos en catorce jornadas-, late el poder de la mente. Pausa, respiración y visualizar un liderato.

Si los amarillos tumban mañana al Albacete Balompié de Raúl Lizoain y Jefté Betancort (19.30 horas, LaLiga TV), encadenarán ocho duelos invictos y recuperan el trono. El vestuario pío pío se refugia en la psicología deportiva. Una práctica curativa del alma que ya se empleaba en el ciclo de García Pimienta con el coach Richi Serrés -jugadores como Coco, Sergi Cardona, Marc o Mika Mármol fueron grandes defensores del método motivacional del asistente del barcelonés-, así como con Pako Ayestarán.

La UD cuenta con un psicólogo para el primer equipo y toda su cadena como Gustavo Hernández. Profesional de larga trayectoria y que hace un trabajo específico para el vivero, en plena coordinación con Manuel Rodríguez Tonono -director del departamento de Formación y Captación del club-. De igual manera, un grupo de jugadores del primer equipo, acuden a un profesional externo. En este grupo de luz verde a la terapia, figura el renacido de los renacidos, Enrique Clemente.

La frase de Culio

El central y lateral zurdo, que lleva dos dianas, confirmó ayer de sala de prensa que este tipo de empujones psicológicos son bienvenidos. Goles invisibles.

«El trabajo psicológico significa mucho; me ha servido para demostrarme que puedo dar más y más. Al igual que se trabaja el aspecto físico, pues también hay una parte psicológica que te ayuda», valora el ex del Real Zaragoza, que es uno de los mejores activos de la UD. Insiste que la psicología le ha cambiado la vida, términos como ansiedad, miedo o frustración han desaparecido de su diario vital.

«Invito a todo el mundo que lo haga para rendir más en el trabajo (...) En los años de Pimienta, pues se trabajó en ese aspecto [Richi] y es una parte más que añades y que te hará mejorar. Igual que se tiene entrenador personal, hay personas fuera que te pueden ayudar para otro temas, sin esperar a que tengas un problema. Pero no solo para futbolistas de élite, para cualquier profesión y ámbito».

Luis García reconoció que había aplicado las herramientas de la psicología con Lukovic, que fue expulsado por escupir a un rival. De igual manera, el gran rendimiento de Pejiño está vinculado a tratar de potenciar su autoestima.

Charlas, técnicas de respiración y una UD indestructible. Abocados a coleccionar récords con la pizarra y el diván en el régimen del rigor infinito con Luis García. Gran momento en lo deportivo y pleno encaje con los poderes de la psicología. Canteranos como Eric Curbelo, ahora en el Sporting de Gijón, logró superar el trastorno del pánico para volver a competir.

La frase despectiva del centrocampista argentino Culio -en abril de 2015-, en relación a la psicología deportiva ha pasado a la historia. «¿Un psicólogo? Eso es para los locos, la UD está muy unida», aseveró el integrante del plantel del ascenso del 21-J. Ahora hay 26 puntos y un millón de divanes.