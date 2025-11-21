La cancha de los sueños de Gáldar se llama Zeben y tiene el escudo de la UD Las Palmas

Zebensui Ramos González 'Zeben', el futbolista de Las Palmas C y Las Palmas Atlético que falleció el 26 de junio, cuidará para siempre la cancha en la que creció. El Ayuntamiento de Gáldar inauguró ayer la cancha que lleva el nombre del jugador que soñaba con debutar en el Gran Canaria con la UD de Luis García. Obsesionado con el balón saltó la valla en numerosas ocasiones para colarse a pelotear. En ella soñó con jugar en el equipo de su corazón por un atropello en El Puertillo. Tras 16 días en coma, lloró el escudo y toda una Isla.

Integrantes de los equipos en los que se formó Zeben, con familiares y amigos, en la cancha que lleva su nombre en Gáldar. / LA PROVINCIA / DLP

Su aventura profesional se quedó a las puertas y en un Regional C que ayer estuvo presente en el acto de la cancha Zeben .Fue un acto multitudinario en el que la Banda de Gáldar puso la melodía y los padres del jugador, Álex Ramos y Arminda González, inauguraron la cancha. Arropados por todo un pueblo que no quiso perderse el momento, el alcalde del municipio Teodoro Sosa y autoridades fueron el fiel reflejo de que el canterano pío pío siempre estará presente.

Rostro del jugador fallecico Zeben Ramos, en la cancha que lleva su nombre en Gáldar. / LA PROVINCIA / DLP

El plantel y cuerpo técnico de la UD Las Palmas C, CD San Isidro y CD La Atalaya, clubes en los que se formó Zeben, dejaron constancia de su emoción. Retrato de una noche que queda para el recuerdo. El himno de la UD Las Palmas sonó en directo mientras Arminda destapó la placa con el nombre de su hijo. Ya en el interior del recinto, un enorme mural del lateral zurdo que enaltece su figura. Una pintura mágica. Lágrimas, dolor e impotencia maquillados con abrazos de consuelo. Zeben, desde ahí arriba, sonríe viendo como la que siempre fue su cancha ahora tiene su nombre. Ojos llorosos al cielo y un mensaje: ‘pa lante’. La emoción de Manuel Rodríguez Tonono, jefe de la cantera de la UD, fue otra de las fotos de una fecha mágica.