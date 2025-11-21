La cancha de los sueños de Gáldar se llama Zeben y tiene el escudo de la UD Las Palmas
Los padres del jugador del Regional C del club amarillo , fallecido en junio tras pasar 16 días en coma, inauguran el recinto galdense donde se inició al fútbol; brilla el mural 'Nunca te olvidaremos y sonó el himno 'pío pío' en una noche emotiva con el alcalde Teodoro Sosa y Manuel Rodríguez Tonono
Zebensui Ramos González 'Zeben', el futbolista de Las Palmas C y Las Palmas Atlético que falleció el 26 de junio, cuidará para siempre la cancha en la que creció. El Ayuntamiento de Gáldar inauguró ayer la cancha que lleva el nombre del jugador que soñaba con debutar en el Gran Canaria con la UD de Luis García. Obsesionado con el balón saltó la valla en numerosas ocasiones para colarse a pelotear. En ella soñó con jugar en el equipo de su corazón por un atropello en El Puertillo. Tras 16 días en coma, lloró el escudo y toda una Isla.
Su aventura profesional se quedó a las puertas y en un Regional C que ayer estuvo presente en el acto de la cancha Zeben .Fue un acto multitudinario en el que la Banda de Gáldar puso la melodía y los padres del jugador, Álex Ramos y Arminda González, inauguraron la cancha. Arropados por todo un pueblo que no quiso perderse el momento, el alcalde del municipio Teodoro Sosa y autoridades fueron el fiel reflejo de que el canterano pío pío siempre estará presente.
El plantel y cuerpo técnico de la UD Las Palmas C, CD San Isidro y CD La Atalaya, clubes en los que se formó Zeben, dejaron constancia de su emoción. Retrato de una noche que queda para el recuerdo. El himno de la UD Las Palmas sonó en directo mientras Arminda destapó la placa con el nombre de su hijo. Ya en el interior del recinto, un enorme mural del lateral zurdo que enaltece su figura. Una pintura mágica. Lágrimas, dolor e impotencia maquillados con abrazos de consuelo. Zeben, desde ahí arriba, sonríe viendo como la que siempre fue su cancha ahora tiene su nombre. Ojos llorosos al cielo y un mensaje: ‘pa lante’. La emoción de Manuel Rodríguez Tonono, jefe de la cantera de la UD, fue otra de las fotos de una fecha mágica.
Suscríbete para seguir leyendo
- La quinta despedida de Viera de la UD Las Palmas es la definitiva: empresario, entrenador y subir al Arucas
- Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
- Así amanece Canarias con la borrasca Claudia: hasta 66,4 litros en San Bartolomé de Tirajana
- La borrasca Claudia golpea Gran Canaria con lluvias, desprendimientos y caídas de árboles, pero sin heridos
- Los pensionistas canarios recibirán en 2025 una paga de Navidad histórica
- Ni Alsacia ni Budapest: el mercadillo navideño más bonito está en Las Palmas de Gran Canaria
- La Guardia Civil revisa las guanteras de los conductores canarios y las multas crecen: sanciones entre 601 y 3.005 euros
- La concejala Inmaculada Medina dimite tras su imputación en el caso Valka