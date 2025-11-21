Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cedeño, víctima mundialista en los convocados de la UD Las Palmas

El panameño, que logró hace unos días con su selección el billete para el Mundial de 2026, se cae de la lista contra el Albacete y entra Pezzolesi

Salida de los jugadores de la UD Las Palmas a Siete Palmas para jugar ante el Albacete

Salida de los jugadores de la UD Las Palmas a Siete Palmas para jugar ante el Albacete

LP/DLP

Carla Gil Alberiche

Las Palmas de Gran Canaria

Edward Cedeño se queda fuera de la lista de convocados. El panameño, que regresó esta semana de los compromisos internacionales tras lograr el billete para el próximo Mundial, verá el encuentro entre la UD Las Palmas y el Albacete desde la grada del Estadio de Gran Canaria. Luis García lo deja fuera y mete en su lugar a Valentín Pezzolesi.

De este modo, el decimoquinto once diferente de la jornada está compuesto por Dinko; Mika mármol, Clemente, Barcia, Viti; Pejiño, Amatucci, Loiodice, Manu Fuster; Iván Gil y Lukovic.

En el banquillo amarillo aguardan figuras como Jonathan Viera, Álex Suárez, Mata, Jesé, Marc, Herzog, Kirian, Cristian, Iñaki y Pezzolesi.

Las bajas son la de Recoba, Sandro, Ale García y el sancionado Marvin.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents