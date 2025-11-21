Ex de la UD Las Palmas: Valerón toma las riendas del Arguineguín de Primera Regional

El exjugador internacional Juan Carlos Valerón Santana, leyenda de la UD Las Palmas y del Dépor, toma las riendas del CD Arguineguín de la Primera Regional. El Flaco vuelve donde comenzó todo -salió de la factoría sureña al igual que otros talentos como David Silva, Aythami Artiles o Willy-. Tras la salida del técnico Brian Santana, Valerón llevarás las riendas del club sureño que marcha quinto en el grupo II de la Primera Regional con 19 puntos, a seis del líder Valsequillo. Es el gran referente de Viera y de Adam Arvelo, que lo citó en su presentación.

Juan Carlos Valerón posa con la elástica del CD Arguineguín. / LA PROVINCIA / DLP

A sus 50 años, el Flaco presume de expediente con 403 partidos jugados en Primera, así como 46 con la Selección (participó en el Mundial de Japón y Corea y logró el último tanto de un jugador del Archipiélago en la fase final de una Copa del Mundo). Con 48 duelos en Champions, alcanzó los 155 con la UD para conquistar dos ascensos (en 1996 subió a Segunda con Pacuco y en 2015 lo hizo con Paco Herrera a Primera con el afamado 21-J).

Juan Carlos Valerón. / LA PROVINCIA / DLP

Valerón fue segundo de Manolo Márquez en la UD y trabajó como director deportivo de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. 'Tenemos el enorme orgullo y emoción de anunciar que Juan Carlos Valerón, uno de los mayores referentes del fútbol canario, español y mundial, regresa a casa para asumir el cargo de entrenador del primer equipo. Llega tras recorrer el mundo demostrando talento, humildad y valores, Juan Carlos vuelve a sus orígenes', valora el club verdillo.

Manteo aJuan Carlos Valerón, en la penúltima jornada de la 15-16, en su adiós al fútbol profesional ante el Athletic. / LA PROVINCIA / DLP

Además, explica que 'vuelve al club donde todo empezó, al lugar que vio nacer su amor por el fútbol. Y lo hace para compartir su experiencia, su mirada del juego y su forma de entender este deporte, siempre desde la calma, la elegancia y el respeto. Para el CD Arguineguín es un honor inmenso contar con él en esta nueva etapa. Su llegada representa no solo un paso adelante en el proyecto deportivo, sino una oportunidad única para que nuestros jugadores y jugadoras aprendan de un maestro dentro y fuera del campo. Hoy, Arguineguín recibe a uno de los suyos'.

El estreno del ciclo del Flaco en las filas del club verdillo es el jueves 28 en el Municipal ante el Unión Carrizal (21.00 horas). Ganador de dos Supercopas y una Copa del Rey con el Dépor, ahora comienza su ciclo en solitario como máximo responsable técnico tras sonar su nombre en varias ocasiones para llevar al club deportivista (donde Manuel Pablo dirige al Fabril).

Su hermano Miguel Ángel también jugó en el Arguineguín y en la UD.