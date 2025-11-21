Horario y cómo ver hoy el partido de la UD Las Palmas contra el Albacete Balompié de esta jornada

La UD Las Palmas quiere prolongar su racha de partidos sin perder una jornada más para mantenerse en los puestos más altos de LaLiga Hypermotion. El equipo de Luis García buscará aprovechar el partido en el Estadio de Gran Canaria para seguir sumando puntos que le acerquen al objetivo de luchar por el ascenso directo a Primera División. Los amarillos confían en su fortaleza como locales y en el impulso de su afición para superar a un Albacete que no pondrá las cosas fáciles.

El conjunto amarillo no conoce la derrota en liga desde finales de septiembre. El equipo isleño acumula una racha positiva de 4 victorias y 3 empates desde su última derrota el 27 de septiembre. Gracias a estos resultados, la UD Las Palmas ha logrado escalar posiciones en la clasificación, alcanzando los 26 puntos, igualando al RC Deportivo de La Coruña y al Racing, formando un triple empate en los tres primeros puestos de la tabla.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas hoy?

La jornada 15 de LaLiga Hypermotion arrancará hoy viernes a las 19:30 hora de Canarias (20:30 hora peninsular) con este UD Las Palmas - Albacete Balompié. El Estadio de Gran Canaria vivirá un partido que enfrentará a dos equipos con dos dinámicas completamente distintas. Mientras los amarillos llegan en dinámica positiva, los manchegos son muy irregulares y no han logrado enganchar dos victorias seguidas.

Dónde ver el UD Las Palmas - Albacete Balompié

El partido entre el conjunto 'pío-pío' y el Queso Mecánico se podrá seguir a través de los canales habituales que ofrecen LaLigaHypermotionTV: DAZN y Movistar+, que además está disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros mensuales.

Este canal también está en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, R, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del UD Las Palmas - Albacete Balompié.