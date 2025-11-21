Pimienta, en el palco del Gran Canaria como fan acérrimo de la UD Las Palmas

El extécnico amarillo Xavi García Pimienta, arquitecto del último ascenso y permanencia en Primera, presencia el partido ante el Albacete en el palco del Estadio de Gran Canaria. El preparador barcelonés está sin equipo tras su destitución en la pasada temporada en el Sevilla y el pasado verano sonó incluso como opción para un segundo ciclo, que fue fulminado para firmar a Luis García Fernández. Pimi es un fiel devoto de la UD y está considerado como "el mejor entrenador" en el ciclo Ramírez por parte del presidente isleño.