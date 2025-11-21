Pimienta, en el palco del Gran Canaria como fan acérrimo de la UD Las Palmas
El estratega barcelonés, arquitecto del último ascenso y permanencia en Primera, sigue el pulso junto a las autoridades; lluvia de selfies y guiños a un técnico de éxito en la Isla y que afronta su particular reencuentro con Viera
El extécnico amarillo Xavi García Pimienta, arquitecto del último ascenso y permanencia en Primera, presencia el partido ante el Albacete en el palco del Estadio de Gran Canaria. El preparador barcelonés está sin equipo tras su destitución en la pasada temporada en el Sevilla y el pasado verano sonó incluso como opción para un segundo ciclo, que fue fulminado para firmar a Luis García Fernández. Pimi es un fiel devoto de la UD y está considerado como "el mejor entrenador" en el ciclo Ramírez por parte del presidente isleño.
- La quinta despedida de Viera de la UD Las Palmas es la definitiva: empresario, entrenador y subir al Arucas
- Los pensionistas canarios recibirán en 2025 una paga de Navidad histórica
- Ni Alsacia ni Budapest: el mercadillo navideño más bonito está en Las Palmas de Gran Canaria
- La concejala Inmaculada Medina dimite tras su imputación en el caso Valka
- El Sueldazo de la ONCE deja 1,5 millones en Gran Canaria
- Todo lo que necesitas saber sobre la Navidad 2025 en Las Palmas de Gran Canaria
- Dos heridos en un choque con vuelco que colapsa la GC-1
- El juez ordena de nuevo el desahucio de la familia con seis menores en Gran Canaria