Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pimienta, en el palco del Gran Canaria como fan acérrimo de la UD Las Palmas

El estratega barcelonés, arquitecto del último ascenso y permanencia en Primera, sigue el pulso junto a las autoridades; lluvia de selfies y guiños a un técnico de éxito en la Isla y que afronta su particular reencuentro con Viera

Pimienta, en el palco del Gran Canaria, junto a Luis Benitez-Inglott García, integrante de la dirección deportiva.

Pimienta, en el palco del Gran Canaria, junto a Luis Benitez-Inglott García, integrante de la dirección deportiva. / LA PROVINCIA / DLP

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El extécnico amarillo Xavi García Pimienta, arquitecto del último ascenso y permanencia en Primera, presencia el partido ante el Albacete en el palco del Estadio de Gran Canaria. El preparador barcelonés está sin equipo tras su destitución en la pasada temporada en el Sevilla y el pasado verano sonó incluso como opción para un segundo ciclo, que fue fulminado para firmar a Luis García Fernández. Pimi es un fiel devoto de la UD y está considerado como "el mejor entrenador" en el ciclo Ramírez por parte del presidente isleño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents