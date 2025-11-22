Fuster, por fin, explota y luce su condición de genio con la UD Las Palmas

Cerrar el círculo para volver a deslumbrar. Parece que a Manu Fuster le faltaba poner la guinda al pastel con el Albacete después de haber dicho adiós el pasado verano. El extremo valenciano aterrizó en la UD Las Palmas en junio de 2024 con una etiqueta cuanto menos llamativa: «destaca por su efectividad en el último pase, llegada en segunda línea, calidad técnica, polivalencia y juego asociativo», expresó el club amarillo en su presentación. Pasó por el Olimpia Xàtiva y el CD Guijuelo antes de recalar en el Albacete, club con el que deslumbró y enamoró: disputó 193 partidos y anotó 34 goles en cuatro temporadas.

Clemente y Lukovic, a los lados, celebran el gol de Manu Fuster ante el Albacete / J.PEREZ CURBELO

El viernes en el Gran Canaria se vio las caras por primera vez con su ex equipo. Saludó a las figuras con las que había compartido vestuario, se fundió en abrazos que le hicieron volver al pasado e intercambió algunas palabras. Pero cuando saltó al terreno de juego —como titular por decimotercera vez este curso— en su corazón sólo estaba el color amarillo y el nombre de la UD Las Palmas. Fue respetuoso con el club que le impulsó en su trayectoria profesional, pero eso no quitó el plus de motivación que tuvo. Firmó un primer tiempo de película y 18’ fueron suficientes para batir la meta del grancanario Raúl Lizoain. Las gradas del estadio enloquecieron, al igual que los jugadores amarillos que corrieron a Fuster para celebrarlo. No lo hizo él, que prefirió guardar la compostura a modo de respeto al escudo rival.

El gol que necesitaba para soltarse. Para que por fin, un año después, volviera la mejor versión de Manu Fuster. Tras el gol, comenzó a bailar sobre el verde. La lluvia fue un aliciente más para desplegar sus superpoderes y al filo del descanso, a los 20’ de haber inaugurado el marcador, puso a Lukovic una asistencia para que rematara a placer. Gol y asistencia en 39’ de gloria y reencuentros, en los que la afición fue testigo del mejor Fuster, y Fuster se encontró consigo mismo después de una pasada temporada y un inicio de curso discreto y regular. Sus 90’ se resumieron en un 88% de pases precisos, 61 toques y dos tiros.

Mejores números

Manu Fuster es otro de los milagros de Luis García. Este curso lo ha jugado todo con la elástica amarilla incluida la Copa del Rey, y al gol y la asistencia contra el Albacete el viernes hay que sumarle cuatro asistencias más para colocarlo como el máximo asistente del conjunto insular. Unas estadísticas que en quince jornadas ya mejoran las del anterior curso, cuando a pesar e haber disputado 28 encuentros en Primera División sus números se resumieron en dos dianas y una asistencia.

Al valenciano le bastaron 39’ contra su ex equipo para firmar su mejor partido con la UD con gol y asistencia incluida

A inicio de curso desveló sus buenas sensaciones en la UD de la regeneración. Comentó que tenía responsabilidad y que eso le gustaba, y que poco a poco se estaba sintiendo bien "hasta en los entrenamientos". Una transformación que ha dejado plasmada en los terrenos de juego, ganándose la confianza de un Luis García que tiene el don de recuperar a jugadores que parecían perdidos. Manu Fuster se une a la gran lista del ovetense, y por fin, explota en una UD que ha puesto la quinta marcha en dirección a la máxima categoría de LaLiga.