Jaque mate de Luis García a Pimienta en la UD Las Palmas: dos puntos más, liderato, sin líos con Viera...
Los amarillos, con el ovetense en el banquillo, suman 29 unidades por las 27 del barcelonés tras las primeras quince jornadas en la 22-23; García aún debe escenificar el salto de categoría y una permanencia en el ático del balón
Luis García Fernández mejora a Xavi García Pimienta, que ayer presenció el partido en el palco del Gran Canaria. El juicio sumarísimo de la 15ª contienda en el planeta UD Las Palmas. El estratega ovetense, 29 puntos en 15 jornadas, con 18 dianas a favor y nueve encajados, ya cuenta con tres puntos más que el barcelonés, que logró el último ascenso a la máxima categoría (temporada 22-23). En este punto de la competición, Pimi sumaba 27 unidades tras empatar ante la SD Eibar (1-1) el pasado 6 de noviembre de 2022.
En aquel pulso, los amarillos se adelantaron con una diana de Álex Suárez y empató Corpas. Tres años después y con el ovetense, hay dos puntos más en el casillero de la UD, que vuelve a dormir líder. A final de la citada campaña, Pimienta logró subir de forma directa con el segundo puesto (72 puntos). Empatado en el gol average particular con el Levante, se logró ascender por la diferencia de tantos global.
El punto de fuerte de aquel equipo fue el rigor defensivo y un Valles gigante. Ahora, la UD cuenta con un tanto más encajado (9), pero tiene uno más a favor (18). El barcelonés estaba ayer en el palco y se mostró cómplice con la grada.
Sentado junto al director general Patricio Viñayo, el catalán fue mencionado en sala de prensa. Hay una guerra para patentar a la mejor UD de este siglo entre Pimienta, Luis García y Kresic. El hispanocroata subió en la 99-00 con 72 puntos y como primero. Por la vía del ascenso directo como hizo el barcelonés. El ovetense trata ahora de sumarse a la fiesta, tras quince jornadas de matrícula.
Iconos del nuevo régimen
Sin la posesión y las elevadas cuotas de toque de Pimienta, Luis García cautiva desde la fortaleza defensiva. Barcia y Mika son los dos mejores centrales de Segunda. Lukovic lleva cuatro dianas y lucha con Ale García por el pichichi del equipo (que computa cinco).
El asturiano y el catalán son muy diferentes en sala de prensa, también en lo referente al estilo futbolístico. Ayer se encontraron, uno estaba en el banquillo, tratando de alcanzar la octava victoria desde su fútbol camaleónico, y el otro tomaba nota. Luis García se centra en el resultado y maneja diferentes tácticas. Múltiples escenarios para besar el Santo Grial.
Pimienta, por su parte, es un legionario del equipo reconocible. Pasado y presente de dos proyectos ganadores. La afición se retiró orgullosa y bajo un manto de éxtasis. Los números no engañan.
