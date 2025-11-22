Luis García le da vueltas a la forma de cerrar los partidos de su UD Las Palmas

Contento y orgulloso, pero con la idea de no sufrir en los finales de partido. Luis García explicó, tras la victoria de la UD Las Palmas frente al Albacete, que este triunfo debe servirle a su equipo para mejorar a la hora de cerrar los encuentros, un aspecto que les ha pasado factura en algunos choques de esta temporada. El asturiano señaló que los amarillos tuvieron el «partido en la mano para cerrarlo muchísimo antes y, al final, te da la sensación de que parece que puede pasar algo, pero tampoco pasaba gran cosa. Me hubiera gustado cerrar el partido mucho antes y haber marcado el tercero para liquidar el triunfo. Te vas con la idea de que podía pasar algo, pero estaba controlado».

Aun así, no quiso restar ni un ápice de mérito a su plantilla, asegurando que hay que estar «contentos» por haber sumado tres nuevos puntos y remarcando que ahora es el momento de «la consolidación en esa zona alta de la tabla; seguimos siendo muy feos, por lo que tendremos que seguir contando buenos chistes. El equipo debe seguir trabajando fuerte y mejorando».

Por otra parte, al hablar del tanto de Jon Morcillo y de lo adelantado que estaba Dinko Horkas en la acción, el ovetense relató que se trata de una jugada de «calidad del rival, y lo asumimos con naturalidad, sobre todo porque pedimos a nuestros porteros que estén altos, atentos a la espalda de la defensa, y el golpeo ha sido fantástico».

Pejiño y Jesé, nombres propios

Durante la contienda, Pejiño y Enrique Clemente tuvieron que ser sustituidos por molestias. Ante ese escenario, Luis García informó que el lateral sufre «una contractura, creo, que esperemos que no sea nada; y a Peji simplemente se le estaba subiendo un poco el gemelo». Sobre el futbolista de Barbate, el míster insular declaró que el extremo aportó al equipo lo que «necesitábamos; estaba haciendo un partido muy bueno. Ha demostrado mucha calidad: ha trabajado, ha hecho todo lo que le pedíamos y cosas que se inventa él que son extraordinarias».

Finalmente, también mencionó a Jesé Rodríguez, al que vio con «muchas ganas después de la lesión, que le había frenado un poco esa progresión y puesta a punto. Nos ha dado minutos muy buenos, rupturas excelentes al espacio; en esa acción que ha sido fuera de juego por muy poco ves el talento que tiene. Tenemos que ser capaces de engancharlos a todos, y esa es una misión única y exclusivamente mía».